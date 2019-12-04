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04.12.2019 23:11
Рубрика: Власть

США опять отказали российской делегации в визах

Текст: Юрий Когалов
Власти Соединенных Штатов нанесли новый удар в развязанной ими визовой войне. На этот раз разрешения на въезд на территорию США для участия в Конференции Международного института регулирования аудиторской профессии не получили члены делегации Федерального казначейства РФ. В итоге это мероприятие, в котором представители России принимали участие более 10 лет, обменивались опытом со своими коллегами из других стран, в этом году проходит в Вашингтоне без наших экспертов.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Чуть ранее отказ в выдаче визы получил директор Департамента МИД по работе с соотечественниками за рубежом Олег Мальгинов, который должен был в конце ноября посетить Молодежный форум в Нью-Йорке. И это уже после того, как в ООН призвали Вашингтон прекратить практику задержек или невыдачи виз дипломатам различных стран. Соответствующую резолюцию в середине ноября принял шестой комитет Генеральной ассамблеи ООН, а в этом месяце ее рассмотрит Генассамблея в полном составе.

Фото: iStock
В Госдуме объяснили отказ делегации РФ в визах США

Как отметили в посольстве РФ, "власти США последовательно ограничивают въезд российских официальных представителей и срывают важнейшие переговорные форматы". "Мы до сих пор не получили ответов на наши запросы, что произошло с обеспечением визами делегации главы МИД Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН в сентябре. В нарушение собственных обязательств США создали препятствия для участия российской стороны в заседаниях Первого и Третьего комитетов ГА ООН. В значительной степени из-за этого была сорвана их работа", - отметили в посольстве.

Дипломаты также обратили внимание на то, что США по-прежнему перекладывают вину за развязывание "визовой войны" на Россию (на сайте американского посольства в Москве уже несколько месяцев висит сообщение о якобы проявленном РФ нежелании выдавать визы вновь назначаемым консульским сотрудникам дипмиссии США). "В настоящее время у нас нет ни одного визового запроса американской стороны в отношении консульских работников США", - опровергли эту информацию в посольстве РФ в Вашингтоне. В дипмиссии выразили озабоченность нежеланием госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами, в результате чего "страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире".

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Случай с делегацией казначейства стал уже шестым в этом году. В апреле посольство США не выдало визу эксперту-биологу Дмитрию Поклонскому, который должен был выступить в Совбезе ООН. В мае ряд российских дипломатов не смог принять участие в работе подготовительного комитета конференции участников Договора о нераспространении ядерного оружия. В сентябре то же самое произошло с несколькими членами делегации РФ на Генассамблее ООН. В октябре по аналогичным причинам была сорвана работа российско-американского форума "Диалог Форт-Росс", в ноябре визу не получил глава Департамента МИД по работе с соотечественниками. С подобными отказами сталкивались в разное время дипломаты и других стран, чьи отношения с США можно назвать напряженными, тут стоит вспомнить Иран, КНДР, Кубу, Венесуэлу.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, комментируя инцидент с делегацией казначейства РФ, заверил, что действия США "не останутся без последствий". С российской стороны уже звучали предложения о переносе из Нью-Йорка работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН в Швейцарию. Они могут быть подняты вновь.

Власть Работа власти Внешняя политика Правительство МИД Россия и США
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