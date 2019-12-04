Косачев: Очередной отказ делегации РФ в визах США не останется без последствий

Так он прокомментировал сообщения о невыдаче американских виз делегации Федерального казначейства. Его сотрудники не смогли принять участие в международной конференции по аудиту, которая началась в Вашингтоне 3 декабря. Ранее по той же причине депутаты, сенаторы и сотрудники МИД не смогли попасть на Генассамблею ООН.

"Разумеется, это еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий", - заявил Константин Косачев. "И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" - а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай", - добавил сенатор.

Он уверен, что инициаторам "подобных репрессалий" нечего делать в России. "Протрезвеют - поговорим", - заключил парламентарий.