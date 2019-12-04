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04.12.2019 11:06
Рубрика: Власть

Косачев: Очередной отказ делегации РФ в визах США не останется без последствий

Текст: Галина Мисливская
Действия США по ограничению въезда российских официальных лиц и срыву переговорных форматов не останутся без последствий, заявил РИА Новости глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: REUTERS/ERIN SCOTT
Палата представителей США приняла резолюцию против участия России в G7

Так он прокомментировал сообщения о невыдаче американских виз делегации Федерального казначейства. Его сотрудники не смогли принять участие в международной конференции по аудиту, которая началась в Вашингтоне 3 декабря. Ранее по той же причине депутаты, сенаторы и сотрудники МИД не смогли попасть на Генассамблею ООН.

"Разумеется, это еще один удар по нашим двусторонним отношениям, который не останется без последствий", - заявил Константин Косачев. "И когда прозвучат очередные оправдания из Вашингтона на тему: "Россия первая начала" - а такая информация на полном серьезе до сих пор висит на сайте посольства США в Москве, и прочие удивления, почему в ответ не пустят кого-то из американцев в нашу страну, думаю, нужно будет припомнить и этот случай", - добавил сенатор.

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Он уверен, что инициаторам "подобных репрессалий" нечего делать в России. "Протрезвеют - поговорим", - заключил парламентарий.

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