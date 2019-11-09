Россия может снова поднять вопрос о переносе Первого комитета ГА ООН

Россия оставляет за собой право вновь поднять вопрос о переносе из Нью-Йорка работы Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, если не увидит никаких изменений в дискриминационной визовой политике США. Об этом в пятницу заявил зампостпреда РФ при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов во время обсуждения программы работы комитета на 2020 год.

По его словам, Россия продолжит на всех площадках, в том числе разоруженческих, поднимать вопрос о доступе национальных делегаций на мероприятия и в штаб-квартиру ООН. "Будем этого добиваться, пока не добьемся позитивного решения", - цитирует ТАСС Белоусова.

Ранее комитет большинством голосов отклонил предложение РФ рассмотреть возможность переноса его работы из США в случае, если ООН и Вашингтон не решат визовые проблемы российских делегатов. Приняв такое решение "комитет как бы согласился с той дискриминационной политикой, которую проводят США", - констатировал Белоусов, уточнив, что подразумевает в основном тех, кто проголосовал против проекта решения.

Напомним, всего с начала 74-й сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским делегатам. По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям.

Отказ США в выдаче виз не должен сойти Вашингтону с рук. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он также не смог отправиться в Нью-Йорк из-за отсутствия въездного документа. Ссылки американской стороны на технические причины невыдачи виз он считает несостоятельными.