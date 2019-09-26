Лавров призвал подумать о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка

Невыдача части российской делегации на Генассамблее ООН американских виз заставляет задуматься о переносе международных мероприятий из Нью-Йорка. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, конференция по содействию вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (проходит на полях ГА ООН), была омрачена возмутительным инцидентом, связанным с неисполнением США своих обязательств. Практически вся российская делегация не получила визы, хотя необходимые процедуры со стороны РФ были выполнены.

"Видимо, приходит время подумать о том, чтобы переносить такие конференции из Нью-Йорка на более устойчивые площадки, где принимающая сторона ответственно подходит к своим обязанностям", - цитирует Лаврова ТАСС.

Глава МИД РФ также отметил, что предложение Иосифа Сталина разместить штаб-квартиру ООН в Сочи было прозорливым. Лавров напомнил, что, когда обсуждалось создание ООН и дошли до месторасположения штаб-квартиры, то Сталин предложил, чтобы она разместилась в Сочи. "Сейчас, я думаю, Сочи бы точно справился без каких-либо шероховатостей после Олимпиады и всех других мероприятий, состоявшихся там впоследствии", - отметил Лавров в интервью "Коммерсанту".

Напомним, Госдеп США попытался оправдаться, заявив, что Вашингтон серьезно относится к своим обязательствам. И якобы невыдача виз носит чисто технический характер.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала ситуацию позором. "Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать. И отказ без объяснения причин. Это позор, а не "серьезное отношение", - подчеркнула Захарова.

Отказ США в выдаче виз членам российской делегации на Генассамблею ООН не должен сойти Вашингтону с рук. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также не смог отправиться в Нью-Йорк из-за отсутствия въездного документа. Ссылки американской стороны на технические причины невыдачи виз он считает несостоятельными.