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Рубрика: В мире

В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России

Беспрецедентную ситуацию, когда американский госдеп отказывается выдать визы россиянам, участвующим в 74 сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел РФ назвал позором для США.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Сергей Лавров не особо хотел комментировать произошедшее, но журналисты настояли. "Это самый настоящий позор для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Такого же мнения придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, документы, позволяющие попасть на территорию США, не получили десять россиян - это люди, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН.

"Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать. И отказ без объяснения причин. Это позор, а не "серьезное отношение", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, американский госдеп попытался оправдаться, заявив, что США серьезно относятся к своим обязательствам. И якобы ситуация с невыдачей виз носит чисто технический характер.

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