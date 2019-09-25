В МИД РФ назвали позором отказ США выдать визы дипломатам из России

Беспрецедентную ситуацию, когда американский госдеп отказывается выдать визы россиянам, участвующим в 74 сессии Генассамблеи ООН, министр иностранных дел РФ назвал позором для США.

Сергей Лавров не особо хотел комментировать произошедшее, но журналисты настояли. "Это самый настоящий позор для державы, которая пытается изобразить из себя истину в последней инстанции", - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Такого же мнения придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, документы, позволяющие попасть на территорию США, не получили десять россиян - это люди, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН.

"Сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать. И отказ без объяснения причин. Это позор, а не "серьезное отношение", - написала Захарова в Facebook.

Напомним, американский госдеп попытался оправдаться, заявив, что США серьезно относятся к своим обязательствам. И якобы ситуация с невыдачей виз носит чисто технический характер.