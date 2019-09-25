Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ

Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

По его словам, это безобразная ситуация, когда не только части российской делегации на Генассамблее, но еще и делегации на конференцию ДВЗЯИ не выдали американские визы, пишет РИА Новости.

Ранее некоторые члены делегации РФ не получили визы для участия в неделе высокого уровня 74-й сессии Генассамблеи ООН, которая проходит с 24 по 30 сентября в Нью-Йорке.

Отказ США в выдаче виз членам российской делегации на Генассамблею ООН не должен сойти Вашингтону с рук. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, который также не смог отправиться в Нью-Йорк из-за отсутствия въездного документа. Ссылки американской стороны на технические причины невыдачи виз он считает несостоятельными.