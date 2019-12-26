В городе Жичжао провинции Шаньдун создан центр цифровой энергетики.

Его цель - разработка облачной платформы больших данных для энергетической промышленности с использованием новейших технологий 5G, искусственного интеллекта, интернета вещей и блокчейна. Центр организован правительством Жичжао, компанией Baoneng Logistics и Newlinks Group, поставщиком услуг в области цифровой энергетики. Более 30 транспортных платформ, включая платформу для перевозки грузов Huolala, подписали контракты на открытие филиалов в новом центре.