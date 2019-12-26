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26.12.2019 06:00
Рубрика: Экономика

В Росалкогольрегулировании рассказали о способах обмана потребителей

Текст: Евгений Гайва
Лаборатории Росалкогольрегулирования обладают самыми современными технологиями выявления фальсифицированного алкоголя, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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"Такую продукцию выявляем регулярно, а производителей привлекаем к ответственности", - подчеркнул глава ведомства и привел пример распространенного способа обмана покупателей.

Любой настоящий алкоголь - это продукт естественного брожения, и раньше подлинность алкоголя можно было определить по концентрации сахаров и глицерина в напитках методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Но после нескольких проигранных в судах дел недобросовестные производители стали добавлять глицерин в свою продукцию, чтобы этот метод выявления фальсификации не сработал, рассказал Игорь Алешин.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Мы отреагировали. По заказу Росалкогольрегулирования профильный институт - ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности - разработал новую методику. Теперь измеряется массовая концентрация компонентов экзогенного глицерина в пивоваренной продукции методом газожидкостной хромато-масс-спектрометрии", - сказал глава Росалкогольрегулирования. То есть теперь выявляется также добавленный глицерин, пояснил он.

Уже составлен предварительный перечень современных методик. Сейчас они проходят аттестацию, и будут внедряться в испытательных лабораториях Росалкогольрегулирования, добавил Алешин.

Полностью интервью руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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