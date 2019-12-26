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26.12.2019 08:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как выбрать импортное вино

Текст: Марина Гусенко
В любой стране мира производятся как вина высокого уровня (маленький процент), так и "ширпотреб", и фальсификат, поэтому выбирая импортное вино надо быть очень внимательным.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с этим эксперты Роскачества разработали ряд рекомендаций по выбору напитков, прибывших из-за рубежа.

Фото: РИА Новости
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Совет первый - не стоит гнаться громкими именами винных регионов.

Если вам попалось Бордо за 350 рублей за бутылку, лучше пройти мимо. Тем более, что в Европе есть менее "раскрученные", чем Бордо и Бургундия, винные регионы, где изготавливаются хорошие вина. Например, вина Португалии отличаются неплохим соотношением "цена-качество". А во Франции есть, к примеру, южные регионы, такие как Лангедок (на этикетках на происхождение вина указывает надпись Pays d"Oc).

Продаются в России и приемлемого качества молдавские вина, поставки которых жестко контролируются Роспотребнадзором. Также, по мнению специалистов, можно обратить внимание на австрийские вина - во время акций их можно приобрести по цене до 500 рублей за бутылку.

Фото: iStock
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Совет второй - лучше всего покупать импортное вино в крупных розничных сетях, которые развивают собственный импорт вина, устраняют дистрибьюторов из цепочки поставок и таким образом снижают цены для покупателей. В периоды акций там цены на хорошие вина из-за рубежа могут доходить до 300-400 рублей за бутылку.

Совет третий - внимательно изучать этикетку и контрэтикетку. Не помешает убедиться, что адрес производителя вина находится в той же же стране, которая указана на этикетке. Как отметил замглавы Роскачества Илья Лоевский, бывают случаи, когда на лицевой части этикетки написано Chili, а на обороте - название маленького городка в восточной Европе или вовсе какой-нибудь ставропольской станицы.

Фото: Олег Прасолов/РГ
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Важный момент - виноград сорта Изабелла запрещен для производства вина в странах ЕС. Из него можно делать только соки и другие безалкогольные напитки, так как при брожении в вине из него образуется повышенное содержание метанола. В России таких ограничений нет, и при этом самое продаваемое в нашей стране вино из некоторых стран сделано как раз из Изабеллы.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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