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26.12.2019 19:40
Рубрика: Экономика

В России появится магазин, где можно расплатиться с помощью тележки

Текст: Екатерина Ясакова

В России в скором времени могут появиться магазины, в котором не будет касс с продавцами. Созданное специалистками технологичное решение позволяет автоматически регистрировать все товары, которые покупатель берет с полки и кладет в тележку.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Решение "Умный магазин" основано на применении специальной технологии. Особые метки наносятся на товары, а магазинные полки и тележки оснащаются антеннами. Покупатель, сканируя покупки с помощью считывателя на "умной" тележке, экономит время при их оплате на кассе самообслуживания.

Касса считывает данные о покупках с тележки, а также может сканировать штрих-коды товаров. Аппаратура осуществляет прием наличных денежных средств и безналичной оплаты, может выдавать товарный чек как в бумажном, так и в электронном виде.

Таким образом посетителю магазина не придется "пробивать" товары на кассе, чек будет формироваться автоматически, и его останется только оплатить.

Представил комплексное решение холдинг "Росэлектроника" госкорпорации Ростех.

Экономика Компании Госкорпорации Ростех

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