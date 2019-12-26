В России растут продажи алкоголя

По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), продажи алкоголя в России выросли на 1 процент по сравнению с 2018 годом, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.

"Объем легальных розничных продаж за 11 месяцев 2019 года, по данным ЕГАИС, вырос чуть более, чем на 1 процент", - сказал Алешин.

Эта цифра свидетельствует, что в стране идет процесс обеления рынка, запущенный несколько лет назад, пояснил он. "То есть все больше алкоголя в стране продается через легальную розницу", - заметил руководитель Росалкогольрегулирования.

При этом в России, по данным Минздрава потребление алкоголя снижается, добавил он.

Полностью интервью руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".