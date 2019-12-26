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26.12.2019 10:20
Рубрика: Экономика

В России растут продажи алкоголя

Текст: Евгений Гайва
По данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), продажи алкоголя в России выросли на 1 процент по сравнению с 2018 годом, рассказал в интервью "Российской газете" руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Объем легальных розничных продаж за 11 месяцев 2019 года, по данным ЕГАИС, вырос чуть более, чем на 1 процент", - сказал Алешин.

Фото: iStock
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Эта цифра свидетельствует, что в стране идет процесс обеления рынка, запущенный несколько лет назад, пояснил он. "То есть все больше алкоголя в стране продается через легальную розницу", - заметил руководитель Росалкогольрегулирования.

При этом в России, по данным Минздрава потребление алкоголя снижается, добавил он.

Полностью интервью руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

Экономика Товары и цены Правительство Росалкогольрегулирование Алкоголь и табак

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