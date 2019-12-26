В Саудовской Аравии запретили ранние браки

Власти Саудовской Аравии после ввели запрет на ранние браки. Новый закон был принят после многолетней дискуссии.

Теперь, подросток младше 18 лет, желающий официально оформить свои отношения со второй половинкой, должен получить разрешение специального суда, который будет решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

Еще два года назад представители саудовского парламента обратились в министерство юстиции страны с требованием запретить распространенную практику, когда взрослые мужчины женятся на девочках, которым еще нет и 15-ти. По данным РИА Новости, сейчас 117 стран разрешают детям связывать себя узами брака.