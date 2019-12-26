Новости

Загитова и Нурмагомедов стали самыми популярными спортсменами в России 01:32
К 85-летию легендарного советского иллюстратора Диодорова открылась выставка 01:30
Новак: Благодаря ОПЕК+ бюджет РФ дополнительно получил 6,2 трлн рублей 01:27
Десять солдат стали жертвами атаки террористов в Буркина-Фасо 01:26
Путин лидирует как политик года по данным ВЦИОМ 01:10
Путин забил несколько шайб в матче на Красной площади 00:57
В Саудовской Аравии запретили ранние браки 00:43
Дамаск с помощью РФ начнет нефтегазоразведку в Средиземноморье 25.12.2019
Промсвязьбанку достались более 99% акций Связь-банка 25.12.2019
В Москве в квартире писателя-фантаста нашли восемь гранат 25.12.2019
Путин вышел на лед на Красной площади 25.12.2019
В России резко выросли продажи Lamborghini Urus 25.12.2019
Захарова: США не выдают визы россиянам при попустительстве генсека ООН 25.12.2019
Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу" 25.12.2019
Погибшего в Саратове полицейского представят к Ордену Мужества 25.12.2019
Игорную зону в Крыму создадут за три миллиарда рублей 25.12.2019
Глава Газпромбанка назвал покупателей 6,6% акций "Газпрома" 25.12.2019
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США 25.12.2019
В Петербурге банду "черных вдов" будут судить за убийства ради квартир 25.12.2019
В Дзержинске очевидцы засняли яркую небесную вспышку 25.12.2019
Более 20 человек отравились угарным газом во французской церкви 25.12.2019
Путин уволил начальника УВД на Московском метрополитене Савченко 25.12.2019
"Спартак" разгромил "Сибирь" и продлил победную серию 25.12.2019
BMW отзовет в России кроссоверы из-за "детской" проблемы 25.12.2019
Силуанов рассказал, как поддержат самозанятых в 2020 году 25.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 00:43
Рубрика: В мире

В Саудовской Аравии запретили ранние браки

Власти Саудовской Аравии после ввели запрет на ранние браки. Новый закон был принят после многолетней дискуссии.

Фото: Александр Корольков
Грибоедовский ЗАГС разрешил заключать брак ночью

Теперь, подросток младше 18 лет, желающий официально оформить свои отношения со второй половинкой, должен получить разрешение специального суда, который будет решать, не повлияет ли негативно ранний брак на юного молодожена и его будущее.

Еще два года назад представители саудовского парламента обратились в министерство юстиции страны с требованием запретить распространенную практику, когда взрослые мужчины женятся на девочках, которым еще нет и 15-ти. По данным РИА Новости, сейчас 117 стран разрешают детям связывать себя узами брака.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия

Главное сегодня

Сбербанк передал "золотую акцию" "Яндексу"
Путин уволил пять генералов
Путин поручил продолжить работу над снижением ставки по ипотеке
Китай испытал ракету, способную поразить любую цель в США
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу