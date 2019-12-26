В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР

На выставке в Бостоне представили письмо 35-го президента США Джона Кеннеди с весьма любопытным содержанием.

Американский лидер пытается успокоить восьмилетнюю Мишель Рохон, которую напугали новости о планах СССР провести испытания ядерной бомбы на архипелаге Новая Земля.

Больше всего девочку волновал вопрос, а что будет с Санта-Клаусом, не грозит ли ему опасность. "Ты не должна беспокоиться о Санта-Клаусе. Он в порядке и снова совершит свои обходы в это Рождество", - написал Кеннеди 28 октября 1961 года. А через два дня прошли испытания самой мощной в мире термоядерной бомбы (ее еще называли "Царь-бомба"). Данное событие сыграло ключевую роль в установлении ядерного паритета в мире, напоминает РИА Новости.