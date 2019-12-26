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Вышел трейлер драмы с Ходченковой-фехтовальщицей "На острие"

Новости
    26.12.2019, 15:36
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале Central Partnership опубликован местами крайне зловещий тизер-трейлер российской спортивной драмы "На острие" - со Светланой Ходченковой в одной из главных ролей.

Фото: kinopoisk.ru
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"В спорте, как и в жизни, за свое место приходится сражаться", - поясняет происходящее на экране скупая подпись.

По сюжету героини "На острие" - "лучшие саблистки России, одна из них давно уже на вершине славы, вторая неожиданно ворвалась в сборную и начинает выигрывать практически все турниры". В результате между "великими фехтовальщицами начинаются настоящие бои и на турнирах и в жизни".

Режиссер и соавтор сценария - Эдуард Бордуков ("Коробка", "Военный фитнес"). В остальных ролях: Стася Милославская ("Обычная женщина"), Леся Кудряшова ("Две девицы на мели"), Сергей Пускепалис, Алексей Барабаш (Питер FM"), Евгений Сытый ("Гоголь"), Софья Эрнст ("Содержанки").

Стоит отметить, что комментаторы отнеслись к представленному без энтузиазма - голосуя "дизлайками" и уверяя, что "нарезка" сделала все, чтобы ленту не хотелось смотреть. Некоторые риторически интересуются, а остался ли еще вид спорта, которому не посвятили отдельный художественный фильм.

В кино - с 26 марта.

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