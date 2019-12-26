Вышел трейлер комедии про ограбление с Ксенией Собчак "Номер 1"

На YouTube-канале компании Megogo Distribution опубликован трейлер авантюрной комедии - как ленту презентуют авторы - "Номер 1". И не похоже, судя по соотношению "лайков" к "дизлайкам", что потенциальный зритель от этого в восторге.

Артем (Дмитрий Власкин, "Физрук", "Девушки бывают разные"), молодой авантюрист, встречает Феликса (Филипп Янковский, "Секта"), "некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один", после чего "старая школа" и новичок решают провернуть аферу века. Как то: украсть одну из самых дорогих картин современности - "Номер 1" Марка Ротко. Причем картина эта находится в галерее, принадлежащей бывшей жене Феликса (Ксения Собчак) и ее новому мужу.

Но тут вмешаются дела сердечные - Артем знакомится с Мариной (Рина Гришина, "Полицейский с Рублевки") и влюбляется в нее. На что Марина оказывается следователем, которая очень хочет поймать легендарного Феликса.

Кстати, надлежит заметить, что картина Марка Ротко "Номер 1" на самом деле выглядит не так, как в трейлере. А вот так. Или так. Или так. Или так. Или так. Впрочем, знаменитый уроженец Витебской губернии был мастером весьма плодовитым и над названиями особенно не заморачивался. Так что, может, представленный вариант "Номера 1" тоже где-то существует.

Режиссер - Михаил Расходников ("Эластико"), сценарист - Тихон Корнев ("Гоголь"). В кино - с 19 марта.