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Вышел трейлер комедии про ограбление с Ксенией Собчак "Номер 1"

Новости
    26.12.2019, 16:05
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На YouTube-канале компании Megogo Distribution опубликован трейлер авантюрной комедии - как ленту презентуют авторы - "Номер 1". И не похоже, судя по соотношению "лайков" к "дизлайкам", что потенциальный зритель от этого в восторге.

Фото: kinopoisk.ru
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Артем (Дмитрий Власкин, "Физрук", "Девушки бывают разные"), молодой авантюрист, встречает Феликса (Филипп Янковский, "Секта"), "некогда легендарного похитителя предметов искусства, которого называли "Номер один", после чего "старая школа" и новичок решают провернуть аферу века. Как то: украсть одну из самых дорогих картин современности - "Номер 1" Марка Ротко. Причем картина эта находится в галерее, принадлежащей бывшей жене Феликса (Ксения Собчак) и ее новому мужу.

Но тут вмешаются дела сердечные - Артем знакомится с Мариной (Рина Гришина, "Полицейский с Рублевки") и влюбляется в нее. На что Марина оказывается следователем, которая очень хочет поймать легендарного Феликса.

Кстати, надлежит заметить, что картина Марка Ротко "Номер 1" на самом деле выглядит не так, как в трейлере. А вот так. Или так. Или так. Или так. Или так. Впрочем, знаменитый уроженец Витебской губернии был мастером весьма плодовитым и над названиями особенно не заморачивался. Так что, может, представленный вариант "Номера 1" тоже где-то существует.

Режиссер - Михаил Расходников ("Эластико"), сценарист - Тихон Корнев ("Гоголь"). В кино - с 19 марта.

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