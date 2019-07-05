Вредительская деятельность разного рода сект всегда служила неиссякаемым источником вдохновения для создателей кино и сериалов . Один только Чарльз Мэнсон какую бездну разверз. Но то за рубежом. В России же с приходом к власти большевиков сектантов хорошенько прижали - не сразу и не всех, конечно, но в любом случае они преимущественно сидели тише воды и не отсвечивали, а кто все-таки изредка высовывался, тех показательно песочили, чтоб неповадно было. Зато как развалился Союз, так эти паразиты сразу повылазили - точно грибы после вождя или гробы после вождя. Однако особенно широко эта тема в массовой культуре до сих пор не освещалась.

И вот - сериал "Секта", от сервиса "ТНТ-PREMIER" и французского грузина (или наоборот, если угодно) Гелы Баблуани, выпущенный в конце весны. Кромешно мрачный триллер-мелодрама о сектантах и их жертвах на восемь неприветливых эпизодов.

Секты фигурируют в количестве двух штук. Одна - старой, посконной формации. Типа старообрядцев, тех, которые "гари" устраивали. Состоят в ней простые суровые люди. Носят тулупы, живут в лесу, любят осу, вооружены винтовками на всякий случай. Руководит ими тоже простой суровый мужик, которого зовут почему-то Джон (видимо, отсылка к Джиму Джонсу), сыгранный актером "Коляда-театра" Олегом Ягодиным. Система воззрений и целеполагание Джона основаны исключительно на истовой вере. Джон ведет свою паству в добровольно-принудительном порядке к так называемому "переходу", который осуществляется тем же, что и у помянутого Джима Джонса, способом.

Вторая секта - модная, современная. С йогой, медитациями и тренингами личностного роста. Во главе ее стоит экзальтированный статный мужчина, бывший семинарист, назначивший себя солидным господом для солидных господ и взявший имя Берк (Филипп Янковский). Владеет гипнозом и даром убеждения, живет в шикарном особняке, среди его паствы - множество влиятельных, богатых и щедрых "благотворителей". Хотя он, похоже, и считает себя искренне воплощением Солнца, в сущности это не более чем бизнес по выкачиванию денег из граждан.

Сражается с этим злом по мере сил психиатр-преподаватель Демидов (Евгений Коряковский). Он и его небольшая команда за деньги вытаскивают из цепких объятий манипуляторов их жертв и пытаются несчастных затем исцелить и вразумить. Используя в процессе методы не вполне законные и спорные с моральной точки зрения: похищения, удержание против воли взаперти, рукоприкладства. Ну а как иначе? Причем далеко не всегда результат оказывается удачным. Порой - совсем даже неудачным оказывается. К тому же нелегкая это вообще работа и неблагодарная. Вследствие перечисленного Демидов испытывает душевные муки, прикладывается к бутылке.

Многие даже не задумываются, насколько данная проблема существенна. И весьма похвально, что сериал Гелы Баблуани ее поднимает и столь дотошно - явно со знанием дела - исследует. Есть, правда, некий парадокс в том, что к созданию "Секты" причастно ТНТ, рассадник мракобесных "Битв экстрасенсов" и их производных, которые не только являются частью проблемы, но и дополнительно ее усугубляют, подпитывая ложную, опасную веру в сверхъестественное. Точнее, в то, что на сложные вопросы можно найти простые ответы. Эту веру и эксплуатируют ушлые колдуны, целители, пророки, а равно и предводители сект.

В "Секте" вроде бы все правильно: зло четко обозначено, классифицировано и тщательно описано. Бывают сволочи идейные, бескорыстные (сумасшедшие, не исключено), бывают корыстные сволочи, но меньшего зла среди них нет. Все образы подобраны добротно и добротно сыграны, в том числе образы членов сект. Убедительный антураж: неприглядная изнанка российской действительности с грязными подворотнями и обшарпанными стенами. Выглядит тоже, кажется, аутентично - неотличимо от тех дешевых сериалов, которые до сих пор выходят на любом телевизионном канале пачками, сбацанные кое-как в расчете на непритязательную публику. Вероятно, в этом есть свой художественный смысл - ради пущей реалистичности. Страшная эпидемия, незаметно разросшаяся и въевшаяся в обыденность. Хотя не факт. Но если и искать оправдание уродливой по меркам нынешних стандартов производства сериалов наружности "Секты", то только здесь.

Помимо тех, кто промывает мозги и тех, кто спасает от промывания, среди центральных персонажей есть и те, кому мозги промывают. Одна - девушка Ника (Анастасия Чистякова), угодившая в ловушку секты Берка. Вторая - Лиля, молодая женщина (Светлана Ходченкова), которая когда-то сбежала из секты Джона, внезапно прозрев в разгаре "перехода", и прихватила с собой их общую дочку. И тут мы, наконец, подбираемся к тому, что с этим сериалом кардинально не так. В какой-то момент через дочку персонажа Ходченковой (Марта Тимофеева, играющая маленьких девочек примерно везде, где по сценарию требуется маленькая девочка) Гела Баблуани вдруг зачем-то внедряет жирный элемент мистики. Тем самым напрочь выбивая из сериала весь здравый смысл.

Проговорив важные вещи, вскрыв болезненную социальную язву, указав на опасность явления, объяснив, откуда оно берется и почему с ним почти невозможно бороться в нынешних условиях, этот, кхм, странный человек резко переобувается и заявляет: "Нет, ну вообще-то чудеса все-таки происходят иногда, и кое-кто умеет возвращать мертвых с того света". Из чего следует, что мы снова приходим к тому месту, откуда берет начало проблема. Круг замыкается, пройденное перечеркивается, и сериал "Секта" оборачивается того же сорта поделкой, что и бесконечный процедурал канала ТВ-3 "Слепая" про незрячую бабку-ведунью, которая все видит, всем помогает и знает миллион верных примет. Никакой, по сути, разницы - ни внешне, ни по содержанию.

2.5