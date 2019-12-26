В ряду общественных запросов, звучавших в уходящем году, пожалуй, самым настойчивым был запрос на справедливость.

Испокон веков для русского человека справедливость выше закона. И это естественно, потому что закон действует не для всех. По данным ВЦИОМ, 48 процентов россиян уверены, что уклонение от ответственности перед законом для России - массовое явление. Как показывают опросы, большинство граждан положительно оценивают ситуацию в стране, но уже не столь тесно, как прежде, связывают свое личное благополучие с экономикой и политикой. В массовом сознании произошли "фундаментальные изменения", не спровоцированные сверху, а происшедшие в результате "межличностного общения на бытовом уровне", отмечается в докладе "Признаки изменения общественных настроений и их возможные последствия", подготовленном Комитетом гражданских инициатив. В частности, социологи констатируют, что изменилась иерархия запросов. Доминирует запрос не на сильную власть (7 процентов), а на справедливость (80). "Мы пытались понять, что люди подразумевают под справедливостью, - комментирует результаты исследования один из авторов доклада, старший научный сотрудник РАНХиГС Анастасия Никольская. - И выяснили, что им требуется именно процессуальная справедливость, а не дистрибутивная. Они не требуют того, чтобы все отняли у богатых и поделили между бедными. Они хотят, чтобы "бомж и олигарх были одинаково равны перед законом".

Люди не требуют того, чтобы все отняли у богатых и поделили между бедными. Они хотят, чтобы "бомж и олигарх были одинаково равны перед законом"

О том, что в иерархии социальных запросов российского населения запрос на справедливость сегодня лидирует, свидетельствуют и результаты исследований, проводимых последние годы Фондом ИНДЕМ. Согласно им, справедливость является важной мечтой в российском обществе, а реализации этой мечты граждане ожидают от государства. Из лозунгов, наилучшим образом выражающих личные мечты российских граждан о будущем страны, наибольшее число сторонников (45 процентов) получил лозунг "социальная справедливость, равные права для всех, сильное государство, заботящееся о своих гражданах".

Есть ли у российских граждан единое понимание справедливости или каждый понимает ее по-своему?

"Единого понимания справедливости нет, да и вряд ли оно возможно, - говорит ведущий научный сотрудник Фонда ИНДЕМ Владимир Римский. - Что считать справедливым, а что несправедливым - у каждой социальной группы на этот счет свое мнение. Но при этом все хотят справедливости. Мне не довелось побеседовать с богатыми людьми, представителями крупного бизнеса, они вообще закрыты для интервью, но, по некоторым сведениям, у них тоже есть желание справедливости и свои представления, например, о том, как справедливо распределять госзаказы. Я уж не говорю о малоимущих, которые больше всего озабочены именно справедливостью, и если приходят жаловаться в органы власти, то нередко прямо заявляют: "Я хочу справедливости для себя".

В целом граждане считают наше общество несправедливым. Но Россия здесь не исключение. Во многих даже очень благополучных странах люди ощущают несправедливость мироустройства. У нас - особенно в социально-экономической сфере. А вот желание справедливости в этой сфере у нас намного дальше от реализации, чем, например, в Швеции, Норвегии, Дании. Наши граждане считают несправедливым длительные ожидания очередей на госпитализацию в государственной медицине, отсутствие помощи и сочувствия со стороны чиновников и медицинского персонала к онкологическим больным. Считают несправедливым, что богатые граждане за свои деньги могут получить необходимое им лечение, а бедные в государственной медицине - не всегда. Считают несправедливыми отказы в приеме детей в детские сады, даже когда эти отказы "правильны по закону".

Несправедливо, по мнению большинства, и то, что немало российских семей до сих пор проживают в аварийном жилье и что у нас есть обманутые дольщики недвижимости. И, конечно, более всего несправедливость видна по доходам, благосостоянию, уровню жизни. "Ощущение разорванности общества на класс сверхбогатых и всю остальную страну усугубляется день ото дня, - отмечает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. - Элита уходит все дальше и дальше в свой мир, сидя за тонированными стеклами своих мерседесов, и фактически уже слабо понимает, где она находится. А для масс становится все труднее и труднее это переживать, потому что такое неравенство сложно как-то объяснить. Ты видишь некоего человека и думаешь: ну, хорошо, допускаю, что он умнее меня и даже работает больше меня. Но не в миллион же раз!"

У российских граждан нет единого понимания справедливости, каждый понимает ее по-своему

Большинство экспертов считают, что с экономическим неравенством, вызывающим ощущение несправедливости, бороться не стоит. Во всяком случае бесполезно бороться с ним с помощью подачек от богатых бедным. "Существует, на мой взгляд, единственный путь, по которому стоит двигаться, - говорит Григорий Юдин. - Это возвращение гражданам чувства, что они могут и должны влиять на положение дел в своей стране, своем регионе, своем городе".

Мир устроен несправедливо. Это не хорошо и не плохо - это, как говорил создатель самого справедливого в мире государства рабочих и крестьян, объективная реальность, данная нам в ощущениях, подчас весьма неприятных. По тому, как разнятся граждане, например, в доходах, не бывает справедливой Америки. Или справедливой Италии. Справедливая Россия в этом смысле тоже существует лишь в кавычках - как название партии.