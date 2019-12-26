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26.12.2019 18:30
Рубрика: Экономика

Получи, что заслужил

За два года военные пенсии вырастут на 7 процентов
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова, курирующая в нашем военном ведомстве финансово-экономические вопросы, подтвердила решение повысить оклады кадровых служивых в ближайшие два года в общей сложности на 7 процентов. Соответственным образом будут пересчитаны и ежемесячные выплаты военным пенсионерам.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

"В прошлом году впервые с 2012 года были проиндексированы оклады военнослужащих. Они были увеличены на 4 процента, а в октябре этого года - на 4,3 процента. В будущем году с 1 октября оклады увеличатся на 3 процента, а в октябре 2021-го - еще на 4 процента", - сообщила Шевцова в интервью "Известиям".

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Замминистра объяснила, как обязательные выплаты отставникам из силовых ведомств привязаны к денежному довольствию кадровых служивых. "С точки зрения финансового обеспечения военные пенсионеры, образно говоря, остаются в рядах Вооруженных сил. Не случайно расчет пенсии для них всегда производится от действующих в настоящее время окладов денежного содержания - в этом их отличие от гражданских. Выплаты пенсионерам растут одновременно с денежным довольствием", - заявила Татьяна Шевцова.

Она напомнила, что общее повышение военных пенсий в нынешнем году составило 6,3 процента. Подобный рост был обеспечен по двум линиям: отставникам добавили 4,3 процента за счет повышения денежного довольствия в армии и соответственной добавки ведомственным пенсионерам. Еще 2 процента им начислили сверх уровня инфляции - именно такая финансовая практика предусмотрена указом президента РФ от 7 мая 2012 года.

Правда, справедливости ради надо заметить, что за семь последних лет эта практика почти не применялась. Сложная экономическая ситуация и введенные Западом санкции против России вынуждали из года в год замораживать действие данного указа.

В будущем году с 1 октября оклады военным увеличат на 3 процента, а в октябре 2021-го - еще на 4 процента

Тем не менее власти изыскивали возможности материально поддержать ветеранов-силовиков, особенно участников Великой Отечественной войны. Так, в этом году накануне Дня Победы по инициативе минобороны был принят федеральный закон, предусматривающий повышение пенсий военным пенсионерам-фронтовикам. По словам Шевцовой, в результате их ежемесячные выплаты увеличились примерно на 10 тысяч рублей.

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После вступившей в силу в январе 2019 года пенсионной реформы по России стали ходить слухи, что в перспективе она может каким-то образом затронуть и отставников. Поговаривали, что им могут отменить вторую - гражданскую пенсию или еще больше увеличить возраст для ее назначения. Кадровых военных начали пугать тем, что увольнения на заслуженный отдых придется ждать дольше, чем сейчас, что, разумеется, отложит момент назначения им ведомственной пенсии. Все это, конечно, не добавляло оптимизма ни отставникам, ни готовящимся к увольнению из армии офицерам и прапорщикам.

Татьяна Шевцова внесла тут некоторую ясность. Она заявила, что "на данном этапе никаких решений не принималось". И добавила: "Пенсию мы по-прежнему выплачиваем в привязке к денежному довольствию военнослужащего, а возможность выхода на ведомственную пенсию сейчас имеют военнослужащие с выслугой 20 и более лет в льготном исчислении. При этом законом предусмотрены ситуации, сокращающие этот срок".

В будущем году с 1 октября оклады военным увеличат на 3 процента, а в октябре 2021-го - еще на 4 процента

Экономика Пенсии и пособия Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Все о выплатах военнослужащим

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