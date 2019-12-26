Захарова: Власти Эстонии травят агентство Sputnik

Эстонские власти травят журналистов Sputnik Эстония, которые не нарушали ни законы страны, ни профессиональную этику. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вот эта травля, настоящая травля, которая сейчас ведется в отношении не только организации "Sputnik Эстония", а конкретно, каждого сотрудника, который ходит на работу, - она не допустима. Примерьте все каждый на себя, как вы сегодня примеряете эти жилетки с надписью Sputnik", - заявила на брифинге Захарова, которая выступала перед журналистами в желтом жилете в поддержку сотрудников агентства.

Она также призвала присутствующих попробовать поставить себя на место работников Sputnik. По ее словам, сейчас они вместо того, "чтобы готовиться к праздникам", вынуждены думать о будущем, при этом не нарушив ни одного закона страны пребывания или профессиональной этики.

Напомним, что ранее правоохранительные органы Эстонии пригрозили возбудить против журналистов Sputnik уголовные дела в случае, если они до первого января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - МИА "Россия сегодня". Свои действия официальный Таллин обосновал санкциями Евросоюза против ее генерального директора Дмитрия Киселева.