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Текст:   Марина Трубилина 
11:53 26.12.2019

Застройщикам, перешедшим на счета эскроу, выдали почти триллион рублей

Около 26 миллионов квадратных метров жилья строится сейчас с использованием проектного финансирования. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Виталий Мутко на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, сообщает ДОМ.РФ.

Фото: iStock
Материнский капитал разрешат направлять на счета эскроу

В целом сейчас в стране строится 109 миллионов квадратных метров жилья. Банками открыты кредитные линии для застройщиков на 820 миллиардов, ожидается, что на конец года показатель должен быть около триллиона рублей. При этом Мутко подчеркнул, что в 2024 году эта сумма должна равняться семи триллионам рублей.

Вице-премьер отметил неплохие темпы перехода на проектное финансирование и положительную роль системы наш.дом.рф. "Мы сейчас ввели единую информационную систему жилищного строительства, видим каждое разрешение, каждый дом и, конечно, можем разложить все жилье до 2024 года по темпам ввода", - сказал Мутко.

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