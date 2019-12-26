Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение

Москвичи не увидят последнее в этом году солнечное затмение, которое будет кольцеобразным и начнется в 6:36 по московскому времени.

"Луна находится слишком далеко от Земли, чтобы полностью закрыть солнечный диск. Видимым останется светящийся тонкий ободок", - рассказали РИА Новости в Московском планетарии.

Солнечное затмение смогут наблюдать жители Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Омана, Индии, Сингапура и Индонезии.

Отдельные фазы затмения (не кольцеобразные) будут видны рано утром на юго-востоке Европейской части России и днем на юге Сибири. Жителям Дальнего Востока также повезет. Они смогут наблюдать затмение ближе к вечеру.