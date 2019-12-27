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Рубрика: В мире

Армия Хафтара захватила старый аэропорт Триполи и двинулась на город

Военные подразделения, подчиняющиеся ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару взяли под свой контроль территории на юге от Триполи, включая давно не действующий аэропорт, передает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

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Фото: Al Jazeera English / flickr.com / wikimedia.org
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"Мы отбили аэропорт Триполи и территорию вплоть до нефтехранилищ", - говорится в официальном заявлении военных. Также указывается, что армия контролирует "наиболее важные дороги, которые ведут к сердцу столицы", а формирования Правительства национального согласия (ПНС) премьера Фаиза Сараджа "отступают со своих позиций".

Теперь Ливийская национальная армия (ЛНА) готовится к штурму Триполи.

"Вступить в битву за главные районы столицы готовятся элитные спецподразделения, - заявил официальный представитель ЛНА. - На данном этапе больше не будет тактических пауз, а события грядущих часов удивят всех ливийцев".

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