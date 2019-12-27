Армия Вьетнама вооружилась мощными российскими бронеэвакуаторами

В уходящем году много писали о поставках Вьетнамской народной армии основных боевых танков Т-90С. В то же время ВНА получила и другую российскую военную технику.

Thread 9: #Vietnam T-90 tanks: Vietnam also received at least 2 BREM-1M armored recovery vehicles (ARV) from #Russia. The vehicle is mainly used to recover and tow damaged tanks and armored vehicles from the battlefield. pic.twitter.com/unndcq2gFL — IndoPacific News (@IndoPac_Info) December 24, 2019

Речь идет о бронированных ремонтно-эвакуационная машинах БРЭМ-1М, выпускаемых Уралвагонзаводом (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех).

Судя по размещенным в Сети фотоматериалам, сейчас в сухопутных войсках данной страны имеются как минимум два таких новейших тягача.

По мнению многих военных экспертов, БРЭМ-1М считаются одними из лучших серийно выпускаемых образцов в своем классе.

При собственной массе в 45 тонн они могут использоваться для буксировки объектов весом до 50 тонн, в том числе поврежденных танков, других тяжелых машин, в мирное время - в качестве спасателей для застрявшей техники, а также для ее ремонта и обслуживания.

Размещенный на борту кран обладает грузоподъемностью в 20 тонн. Это позволяет, в случае необходимости, успешно демонтировать танковые башни. Для работы в полевых условиях имеется электросварочное оборудование.

Имеются два троса, длина основного - 200 метров, а второго - 530 метров. Мощность дизельного многотопливного двигателя В-92С2 -1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 700 км.

В качестве вооружения установлен 12,7-мм зенитный пулемет "Корд" с боекомплектом 350 патронов. Экипаж - 3 человека.