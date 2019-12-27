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27.12.2019 14:44
Рубрика: Русское оружие

Армия Вьетнама вооружилась мощными российскими бронеэвакуаторами

Текст: Алексей Моисеев
В уходящем году много писали о поставках Вьетнамской народной армии основных боевых танков Т-90С. В то же время ВНА получила и другую российскую военную технику.

Речь идет о бронированных ремонтно-эвакуационная машинах БРЭМ-1М, выпускаемых Уралвагонзаводом (в составе группы УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех).

Судя по размещенным в Сети фотоматериалам, сейчас в сухопутных войсках данной страны имеются как минимум два таких новейших тягача.

По мнению многих военных экспертов, БРЭМ-1М считаются одними из лучших серийно выпускаемых образцов в своем классе.

При собственной массе в 45 тонн они могут использоваться для буксировки объектов весом до 50 тонн, в том числе поврежденных танков, других тяжелых машин, в мирное время - в качестве спасателей для застрявшей техники, а также для ее ремонта и обслуживания.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Размещенный на борту кран обладает грузоподъемностью в 20 тонн. Это позволяет, в случае необходимости, успешно демонтировать танковые башни. Для работы в полевых условиях имеется электросварочное оборудование.

Имеются два троса, длина основного - 200 метров, а второго - 530 метров. Мощность дизельного многотопливного двигателя В-92С2 -1000 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 60 км/ч. Запас хода - 700 км.

В качестве вооружения установлен 12,7-мм зенитный пулемет "Корд" с боекомплектом 350 патронов. Экипаж - 3 человека.

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