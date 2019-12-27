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27 декабря 2019 г.

Распоряжение губернатора Астраханской области от 18 декабря 2019 года № 751-р "О некоторых мерах по организации в Астраханской области рабочего времени в декабре 2019 года"

Дата подписания 18 декабря 2019 г.
Опубликован 27 декабря 2019 г.

В соответствии со статьями 113, 153 Трудового кодекса Российской Федерации:

1. Привлечь лиц, замещающих государственные должности Астраханской области, и государственных гражданских служащих Астраханской области, замещающих должности государственной гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Астраханской области, работодателем (представителем нанимателя) которых является Губернатор Астраханской области, к работе в выходной день - субботу, 28 декабря 2019 года, с их письменного согласия и предложить им другой день отдыха - вторник, 31 декабря 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям исполнительных органов государственной власти Астраханской области, руководителям иных государственных органов Астраханской области, руководителям государственных учреждений и предприятий Астраханской области установить для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года, аналогичный порядку, установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области и подведомственным им организациям предусмотреть для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года, аналогичный порядку, установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

4. Предложить руководителям организаций всех форм собственности, расположенных на территории Астраханской области, рассмотреть возможность установления для своих работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации порядок организации рабочего времени в декабре 2019 года, аналогичный порядку, установленному пунктом 1 настоящего распоряжения.

5. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин


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