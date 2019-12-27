Белорусские нефтяники сообщили о рекордной проходке за всю историю бурения

По итогам 2019 года в компании ожидают проходку в более чем 161 тысячу метров горных пород. Правда, уточняет агентство, окончательные данные поступят в самом начале января, но уже зафиксировано выполнение 107 процентов плана. Годовые достижения в очередной раз обновил коллектив Светлогорского управления буровых работ, специалисты которого и по итогам 2018 года построили 50 новых скважин.

"Еще в августе заказчик пересмотрел нашу первоначальную производственную программу. Она первоначально изменилась в сторону увеличения почти на семь тысяч метров. Но мы превзошли и эти цифры", - констатировал руководитель бурового управления.

В текущем году, по его словам, продолжилось обновление технического арсенала бурового блока. Дооснащение, пояснил он, в основном касается буровых станков "Уралмаш 3Д-76(86)". "Это системы очистки, буровые насосы, буровые гидравлические ключи, двигатели внутреннего сгорания, дизель-генераторные установки". Ожидается, что появится и новая мощная буровая установка грузоподъемностью 650 тонн. Очень важным и ответственным моментом в следующем году станет и подключение установок к сетям внешнего электроснабжения.

Нефтяники привыкли строить свои производственные планы с развернутой перспективой. Понятно, что уже сформирована производственная программа бурения на 2020 год, за который светлогорским буровикам предстоит построить еще 51 скважину.

Намечен, кроме того, и ввод в эксплуатацию второй мобильной буровой установки АРС-250 и мобилизация буровой бригады в ООО "Белоруснефть-Сибирь", сообщает агентство.