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27.12.2019 11:53
Рубрика: В мире

Борис Джонсон планирует вывести госучреждения из Лондона

Текст: Максим Макарычев

Британский премьер-министр Борис Джонсон планирует осуществить масштабный переезд государственных служащих из Лондона в 2020 году, в частности, путем размещения новых правительственных учреждений за пределами столицы. Как сообщает Financial Times, эти меры должны быть реализованы в рамках концепции правительства страны по "выравниванию" возможностей и справедливому распределению финансов по всей стране.

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В окружении Джонсона говорят как о практически решенном вопросе не только о выводе существующих правительственных учреждений из Лондона, но и о размещении в различных частях страны некоторых новых государственных органов, обещанных в "Манифесте о выборах" консервативной партии. В этой связи приоритетом станет создание таких структур в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии, чтобы, по мнению самого премьера, "продемонстрировать ценность британского союза".

Ожидается, что самым престижным из таких учреждений должно стать новое инновационное научное агентство. Оно будет создано по примеру "Агентства перспективных исследовательских проектов в области обороны США" для разработки проектов "высокого риска". Доминик Каммингс, главный советник Джонсона, надеется осуществить свое давнее стремление вывести страну в число лидеров в области передовых научных исследований. Агентство может получить 800 миллионов фунтов стерлингов для научных разработок на первоначальном этапе. Учитывая ведущую роль в научных исследованиях, которую играют Оксфордский, Кембриджский и Манчестерский университеты, его штаб-квартира, с большой долей вероятности, будет расположена за пределами Лондона.

Правительство Бориса Джонсона также рассматривает планы по созданию "Массачусетского технологического института севера" - по образцу Бостонского Массачусетского технологического института. Скорее всего, он будет располагаться в Лидсе, чтобы максимально эффективно обеспечить подготовку большего количества ученых.

Фото: EPA-EFE/ANDY RAIN
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Во время предвыборной кампании Борис Джонсон пообещал удвоить правительственные расходы на научные исследования и разработки и довести их в течение пяти лет до 18 миллиардов фунтов стерлингов в рамках программы "новой волны экономического роста". Он пообещал сократить "разрыв в возможностях" между богатыми и бедными, в частности, путем усиления позиций регионов в Альбионе.

Для контроля за иммиграционным режимом после Brexit может быть создано новое пограничное и иммиграционное управление, в то время как отрасли промышленности, включая рыболовство, будут нуждаться в новых государственных органах, чтобы взять на себя ответственность за надзорную работу, которая в настоящее время осуществляется и курируется в Брюсселе.

Отметим, что британский канцлер Саджид Джавид, отвечающий за вопросы правительственного финансирования, поддерживает инициативу о переводе государственных учреждений из Лондона, несмотря на большие и неизбежные дополнительные расходы, связанные с перемещением персонала.

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