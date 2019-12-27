ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

ФНС направляет решение о приостановке операций банку и копию - владельцу счета, но в ряде случаев клиенты не располагают информацией о причинах, по которым банк перестал проводить платежи, обращает внимание Банк России.

Рекомендации позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и предпринимателей, считает Скобелкин.