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27.12.2019 12:42
Рубрика: Экономика

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками

Текст: Игорь Зубков
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Банк России рекомендовал банкам информировать клиентов о приостановлении операций по их счетам по решению налогового органа незамедлительно после получения постановления о блокировке, говорится в методических рекомендациях за подписью зампреда ЦБ Дмитрия Скобелкина.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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ФНС направляет решение о приостановке операций банку и копию - владельцу счета, но в ряде случаев клиенты не располагают информацией о причинах, по которым банк перестал проводить платежи, обращает внимание Банк России.

Рекомендации позволят снять недопонимание во взаимоотношениях финансовых организаций и предпринимателей, считает Скобелкин.

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