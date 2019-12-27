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27.12.2019 09:00
Рубрика: Общество

Что нового ждет высшую школу в 2020 году

Текст: Мария Агранович
Всего на 2020/21 вузам выделено 525 663 бюджетных места. Больше всего, конечно, на программы бакалавриата - 302 776 мест. На специалитет - почти 76 тысяч.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В приоритетных направлениях подготовки у Минобрнауки на 2020 год - здравоохранение, педагогика, IT, ракетно-космическая сфера, филология, культура и искусство.

Выше балл

Минобрнауки России установило для своих подведомственных вузов - а это 252 университета - значения минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определяет Рособрнадзор. Новшество "тянет" на прецедент - ведь долгое время каждый вуз сам "назначал" минимальные баллы для претендентов на поступление, отталкиваясь от установленных Рособрнадзором. В приемную кампанию 2020/2021 все изменится. Почему?

Фото: Олеся Курпяева
В ЕГЭ появится компьютерное распознавание лиц

- Так мы реализуем полномочия, предоставленные нам Федеральным законом "Об образовании в РФ". Суть их в том, что учредитель вправе установить своим подведомственным организациям "пороговые" значения баллов ЕГЭ, - пояснила "РГ" замминистра науки и высшего образования Марина Боровская.

"Пороговые" баллы Минобрнауки значительно выше минимальных значений от Рособрнадзора. Например, 40 баллов по русскому языку против 36, 39 баллов по профильной математике против 27 и так далее.

Обратите внимание: для каждого вуза, чей учредитель - министерство баллы свои. Все они должны быть опубликованы на вузовских сайтах в разделе "Прием на 2020/2021 учебный год". Важно: новые значения ЕГЭ действуют и для тех, кто идет на бюджет. И для абитуриентов на платных отделениях!

Те же, кто планирует поступать в вузы, не подведомственные министерству науки и высшего образования, по-прежнему могут ориентироваться на значения баллов ЕГЭ от Рособрнадзора и информацию на сайте выбранного университета.

Кем быть?

Куда поступать, чтобы быть востребованным через 5 лет? На каких факультетах в 2020 году будет аншлаг?

Основной тренд последних лет - цифровизация. В 2020 году бюджетных мест на направления, связанные с цифрой, в вузах стало заметно больше. Причем, речь не только о чисто компьютерных науках, но и обо всех инженерных и технических специальностях, куда предполагается добавлять новые "цифровые" модули.

Всегда "на волне" медицинские направления. Как показывает мониторинг рынка труда, медики хорошо трудоустраиваются. Кроме того, в селах сегодня активно развивается программа мобильной медицины, поэтому очень нужны и такие специалисты.

Фото: iStock
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Очень популярно сегодня все, что касается развития городской среды больших и малых городов.

- Популярны программы урбанистики. У страны четкий вектор на создание комфортной среды в городах и исторических поселениях. Оказалось, здесь сильнейший дефицит специалистов. Многие вузы сегодня объединяют программы гуманитарного и педагогического цикла с новыми программами по благоустройству и городскому развитию. Сюда входит также и направление "Дизайн и архитектура", - пояснила "РГ" директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.

Поступай онлайн!

В 2020 году планируется запустить суперсервис "Поступление в вуз онлайн". Поступить в вуз можно будет, буквально не выходя из дома . Уже отобрано 52 университета для участия в этом проекте.

Разработкой суперсервиса сейчас занимаются в министерстве науки и высшего образования.

- Суперсервис позволит абитуриентам подавать все необходимые документы на поступление в вузы по программам бакалавриата и специалитета, используя Единый портал госуслуг (ЕПГУ), - сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства. Это не только освободит время и сведет к нулю траты на транспортировку документов. Огромный бонус - возможность в едином рейтинге отслеживать конкурсную ситуацию, получать полную информацию по проходным баллам прошлого учебного года. Кроме того, каждый абитуриент сможет оценить шансы на поступление и получить полный перечень подходящих вузов.

Традиционные для абитуриентов и родителей способы подачи документов - очно, по почте, через сайт вузов - тоже останутся.

Ночь карьеры

На апрель 2020 года запланирована первая в России акция "Ночь карьеры". Идею масштабного мероприятия для студентов вузов и учащихся колледжей с участием работодателей придумали в Уральском федеральном университете. Теперь решено сделать ее всероссийской.

Новый профстандарт для преподавателей вузов может появиться в течение полугода

Предполагается, что всероссийская акция состоится в апреле 2020 года, ее участниками станут более 60 тысяч человек и 200 компаний-работодателей. Карьерные события в регионах страны будут организованы в едином формате и состоятся одновременно. Это будут выставки, экспресс-собеседования, конкурс "Золотая стажировка", мастер-классы, лекции от работодателей.

- Это прекрасный способ представить предложения работодателей студентам, а компаниям выбирать себе сотрудников из числа лучших выпускников, - отметил министр науки и высшего образования Михаил Котюков. - Имеет смысл расширить и целевую аудиторию, привлекая не только студентов, но людей разных возрастов. Это соответствует реализуемой сейчас стратегии непрерывного образования.

Важные даты приемной кампании 2020/2021 года

20 июня - начинается прием документов во всех вузах

Фото: iStock
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7 июля - завершается прием документов на специальности, где учитываются результаты творческих или профессиональных экзаменов

10 июля - последний день приема документов в вузы, которые имеют право проводить свои дополнительные испытания по общеобразовательным предметам

26 июля - последний день подачи документов для тех, кто поступает только по ЕГЭ.

27 июля - появляются списки поступающих на официальном сайте вуза и непосредственно на доске объявлений

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