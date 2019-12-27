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27.12.2019 14:30
Рубрика: Культура

В Китае найдены десятки древних гробниц и сотни артефактов

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Китайские археологи при проведении изыскательских работ на юге страны обнаружили 57 древних гробниц, из которых уже извлечено почти полтысячи различных артефактов.

Об открытии сообщает агентство "Синьхуа". Оно было сделано миссией провинциального института культурного наследия и археологии. Древние гробницы расположены на территории южной провинции Гуандун.

Фото: Warwickshire County Council
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Всего обнаружено 57 таких объектов. Они датируются различными периодами, начиная от периода правления династии Хань (206 год до н.э. - 220 год н.э.) до периода правления династии Цин (1644 - 1911 годы н.э.). Примечательно, что гробницы были обнаружены на площадках, отведенных под строительство в столице провинции, городе Гуанчжоу.

К периоду правления династии Хань относится 11 из найденных гробниц. Однако лидером ко числу таких сооружений оказался другой временной отрезок. По мнению ученых, сразу 13 найденных гробниц были возведены во времена династии Цзинь и Южной династии (266 - 589 годы н.э.).

К слову, они оказались и самыми масштабными сооружениями. В гробницах было обнаружено около 500 артефактов. В основном это керамические изделия, бронзовая посуда, а также изделия из железа и бисера. Для археологов эти предметы представляют огромную ценность, так как они помогут в изучении истории Гуанчжоу.

Наиболее любопытные артефакты были найдены в гробницах династии Хань. В них были обнаружены остатки вышивки - ткани были украшены бисером из хрусталя, агата и янтаря. Для местных традиций это не характерно. Ученые полагают, что эти украшения были доставлены сюда из других стран, что проливает новый свет на историю древнего Шелкового пути.

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