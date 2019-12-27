Дизайнеры одежды из КНР приобретают все большую известность в мире

Когда кутюрье из Шанхая Чэнь Ехуай готовила показ в Москве в сентябре, за вдохновением она обратилась к русскому поэту Александру Пушкину. "Когда я обдумывала тематику для показа в России, первое имя, которое пришло мне в голову, было имя Пушкина", - говорит Чэнь, известная также как Грэйс Чэнь.

Китайский дизайнер Го Пэй и модели на шоу Fashion in Motion: Guo Pei (Мода в движении: Го Пэй) в Лондоне. Фото: Майк Марслэнд / Для China Daily

Ее вдохновили следующие строки поэта: "Я помню чудное мгновенье: Передо мной явилась ты, Как мимолетное виденье, Как гений чистой красоты".

Чэнь, чье шоу в Москве называлось Deep, A Love Moment (Глубокий момент любви), говорит: "В детстве я читала много русской литературы и до сих пор ощущаю ее влияние. Я хорошо помню, как Пушкин описывал грандиозные балы XIX века, на которых мужчины были одеты в военную форму, а женщины - в красивые платья".

На показе зрители аплодировали новой коллекции Чэнь, в которой она использовала русские мотивы. В 1996 году она была в числе первых китайских студентов, закончивших Технологический институт моды в Нью-Йорке. Она продолжила работать дизайнером в США и вернулась в Китай в 2009 году, чтобы основать собственный бренд Grace Chen в Шанхае. Наравне с Го Пэй, Лю Минь, Бу Кэвэнем, Лоренсом Сюем и Цзи Чэн она вошла в число китайских дизайнеров, чье творчество заметили во всем мире.

Их успех отражает то, как за последние 40 лет китайские дизайнеры стали известны во всем мире. В декабре 1978 года француз средних лет в стильном шерстяном пальто произвел фурор, гуляя по улицам Пекина. Через несколько дней он поразил всех еще больше, поднявшись на Великую китайскую стену и приняв победную позу. Это был Пьер Карден, первый западный дизайнер, побывавший в Китае вскоре после того, как была объявлена политика реформ и открытости.

За последние 40 лет траты на одежду выросли в 100 раз и достигли 2,87 триллиона юаней в 2017 году

Три месяца спустя Карден организовал первый в стране показ во Дворце культуры национальностей в Пекине, не только привезя из Парижа 220 моделей от-кутюр, но и 12 профессиональных манекенщиц и команду фотографов, кураторов и стилистов.

На второй день показа новостное агентство Синьхуа написало в репортаже: "Разнообразие цветов на подиуме резко контрастировало с черными и серыми нарядами публики".

На протяжении следующих десяти лет Карден, которого китайская пресса прозвала Марко Поло XX века, продолжал появляться на передовицах китайских газет.

К концу 1990-х годов он убедил китайских потребителей, что любой предмет одежды с логотипом его бренда - это высший символ статуса, богатства и утонченности. Более того, он показал миру, что Китай, гигант по производству текстиля, тоже может стать значимым модным рынком.

Модели с показа Чэнь. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY

Первым западным модным домом, который в это поверил, стал итальянский бренд люксовой мужской одежды Ermenegildo Zegna, первый бутик которого открылся в Пекине в 1991 году. Сегодня Китай - один из самых больших рынков для этого бренда с вековой историей.

К 2001 году, когда Китай вступил в ВТО и множество люксовых брендов пришли на китайский рынок, марка Louis Vuitton выделялась на фоне остальных, будучи наиболее популярной у китайских потребителей как внутри страны, так и за границей.

По данным консалтинговой компании McKinsey & Co, в прошлом году китайские потребители потратили на товары категории люкс 770 миллиардов юаней (109 миллиардов долларов), что составляет около одной трети от общемирового показателя. В то же время компания прогнозирует, что в 2019 году Китай обгонит США и станет крупнейшим в мире модным рынком и рынком предметов роскоши.

Согласно данным Китайского национального совета по текстильной и швейной промышленности, в 2017 году в стране было продано около 45,6 миллиарда предметов одежды, что в 66 раз превышает показатели 1978 года. За последние 40 лет траты на одежду выросли более чем в сто раз, достигнув 2,87 триллиона юаней в 2017 году.

По мере того как за последние десятилетия объемы продаж и потребления в Китае значительно росли, культура и традиции страны также служили богатым и неиссякаемым источником вдохновения для дизайнеров по всему миру.

В 2015 году на ежегодном балу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке всех удивило творение современного китайского дизайнера Го Пэй. Фотографии желтого платья с пятиметровым шлейфом, которое надела певица и дизайнер Рианна на церемонию открытия, стали вирусными. Платье Го назвали "платье-омлет" из-за его сходства с этим блюдом.

Наряд весом 25 килограммов совместил в себе традиционные китайские элементы и классический для одежды от-кутюр А-силуэт. На вышивку на платье ушло около 50 000 часов.

"Раньше говорили, что в Китае не существует от-кутюр - синонима эстетичности и мастерства. Но все меняется", - говорит Го.

В 2016 году Го, которая родилась в Пекине, стала первым китайским дизайнером, представившим свои творения на Парижской неделе моды от-кутюр. Недавно она провела свой первый показ в Великобритании, в Музее Виктории и Альберта в Лондоне, в рамках празднования 20-летнего юбилея программы Fashion in Motion (Мода в движении).

Редакция благодарит Бо Лэн за помощь в подготовке материала.