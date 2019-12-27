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27.12.2019 15:26
Рубрика: Власть

Дмитрий Медведев вручил госнаграды сотрудникам МЧС

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Александр Корольков
Премьер-министр Дмитрий Медведев призвал МЧС работать в новогодние праздники в режиме повышенной готовности и пообещал дальнейшее оснащение современной техникой.

В пятницу российские спасатели отмечают свой профессиональный праздник. Глава правительства по такому случаю приехал в Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС России, чтобы поздравить сотрудников министерства и вручить государственные награды.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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Медведев напомнил, что в наступающем году исполняется 30 лет с момента создания в стране первого корпуса спасателей, и сегодня невозможно представить себе жизнь в России без МЧС. "В уходящем году нам в целом удалось снизить ущерб от чрезвычайных ситуаций, - подчеркнул он. - Наиболее серьезные и масштабные пожары были в Сибири и на Дальнем Востоке. В Забайкалье, на Дальнем Востоке были наводнения, десятки тысяч людей лишились жилья и имущества. Но хочу отметить, что все службы МЧС работали оперативно и сделали все необходимое для спасения людей". За свою работу сотрудники МЧС получили сердечную благодарность.

Оперативность и качество функционирования спасательных служб не в последнюю очередь зависят от современного оснащения. Премьер отметил эффективность единой автоматизированной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. К ней уже подключены Минздрав, Росавтодор, Росгидромет, "РЖД", ряд других организаций. "Система, которая сейчас введена МЧС, является универсальной: ее можно развивать, совершенствовать технологии мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, используя всю возможную информацию, включая космическую", - считает Медведев.

- Со стороны правительства мы сделаем все, чтобы обеспечить систему МЧС самой современной и надежной техникой, экипировкой, - заявил председатель правительства.

Фото: Reuters
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Двадцать спасателей за свою работу были отмечены наградами - медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степеней, медалями Суворова, медалями "За отвагу на пожаре" и медалями "За спасение погибавших". "Хочу поблагодарить за службу. От ваших действий зависит жизнь подчас очень большого числа людей, и вы эту работу делаете хорошо", - сказал премьер-министр. Государство же, пообещал он, будет следить, чтобы труд спасателей оплачивался надлежащим образом.

Дмитрий Медведев пожелал МЧС максимально спокойных новогодних праздников, но попросил в эти дни оставаться в режиме повышенной готовности. "Под контролем пожарно-спасательных подразделений находятся тысячи праздничных мероприятий. Прошу вас особенно внимательно работать в эту пору на детских мероприятиях, в период школьных каникул", - обратился глава правительства к спасателям страны.

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