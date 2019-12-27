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27.12.2019 15:49
Рубрика: Спорт

Дмитрий Тарасов получил за год более 500 штрафов от ГИБДД

Текст: Максим Домчев
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Бывший полузащитник "Локомотива" и экс-супруг популярной певицы и ведущей Ольги Бузовой Дмитрий Тарасов за 2019 год получил более 500 штрафов за нарушения правил дорожного движения.

Нынешним летом у Тарасова истек контракт с "Локомотивом", в настоящее время он является свободным агентом. Большое количество свободного времени и наличие сразу четырех дорогих автомобилей привели к тому, что за уходящий год он получил более 500 штрафов. В настоящий момент не оплаченной является сумма в 75 000 рублей, сообщает KP.Ru.

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Большинство штрафов, по данным издания, выписаны за превышение скорости и езду по полосе, предназначенной для маршрутных транспортных средств. В правоохранительных органах изданию сообщили, что неоплата одного из штрафов на 500 рублей за превышение скорости теперь грозит футболисту куда менее приятным наказанием. Суд может приговорить Тарасова к общественным работам и даже к аресту на 15 суток.

Также у безработного ныне футболиста еще существуют и долги по алиментам, насчитывающие несколько миллионов рублей. Эти деньги футболист не выплатил своей предыдущей жене на содержание их общей дочери.

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