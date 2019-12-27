Обманутым дольщикам вернут деньги

Решения еще по 123 проблемным домам в 16 регионах России принял Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства. 31 дом будет достроен, а дольщики 92 строек получат денежные компенсации. На некоторых площадках строительные работы не велись уже более семи лет.

На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов. Около 5,9 миллиарда рублей потребуется на завершение строительства 31 дома в 10 регионах, 4,4 тысячи дольщиков получат ключи от квартир.

Завершение строительства еще 92 домов в 9 регионах было признано нецелесообразным - 5,2 миллиарда рублей выделено на выплату 3,6 тысячи дольщиков компенсаций. Размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не может быть меньше суммы, уплаченной покупателем квартиры по договору долевого участия.

"В 2019 году заработал полноценный действующий механизм защиты и восстановления прав обманутых дольщиков. В кратчайшие сроки были приняты все решения и нормативные акты для запуска практической работы Фонда. По итогам трех Набсоветов, состоявшихся в 2019 году, будут восстановлены права более 16 тысяч дольщиков в 21 субъекте Российской Федерации - на эти цели решено направить порядка 31 млрд рублей", - отметил гендиректор фонда Олег Говорун.

В 2020 году планируется принять решения по восстановлению прав еще 40 тысяч дольщиков. В целом эту проблему предполагается решить к 2023 году.

Список застройщиков-банкротов, по которым третий Наблюдательный совет Фонда принял решение о целесообразности завершения строительства (31 дом):

•Краснодарский край - "ИСК РАС";

•Красноярский край - "Сибстройинвест";

•Ленинградская область - ЖСК "Город детства" - 6 корпус, ЖСК "Город детства" - 7 корпус, ЖСК "Город детства" - 10 корпус и ЖСК "Поляны";

•Пензенская область - ЖСК "Единый";

•Республика Татарстан - "Фирма Свей" и "Фон";

•Самарская область - ЖСК "Виктория" и "Сентябрь два";

•Саратовская область - ЖСК "Победитель" и ЖСК "Оптимист -2018";

•Тульская область - "СК Фаворит";

•Тамбовская область - ЖСК "Московская 30А"; • Челябинская область - ЖСК "Доватора, 46".

Список застройщиков-банкротов, по которым третий Наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате компенсаций (92 дома):

•Брянская область - "Техномикс";

•Краснодарский край - "ССМУ Краснодар", "Серебряные пруды" и "ИСК РАС" ЖК "Дом Романовых";

•Нижегородская область - "Капстройинвест", "Экоград";

•Орловская область - "Регионстрой";

•Республика Башкортостан - "Базис";

•Самарская область - "ГК Базис";

•Саратовская область - ЖСК "Капитель-2002", "Строительные системы";

•Ставропольский край - "Базис строй";

•Ярославская область - "Руф Стайл Констракшн".