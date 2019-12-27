Обманутым дольщикам вернут деньги

На восстановление прав более 8 тысяч дольщиков, обманутых недобросовестными застройщиками, будут направлены средства компенсационного фонда, федерального и регионального бюджетов. Около 5,9 миллиарда рублей потребуется на завершение строительства 31 дома в 10 регионах, 4,4 тысячи дольщиков получат ключи от квартир.
Завершение строительства еще 92 домов в 9 регионах было признано нецелесообразным - 5,2 миллиарда рублей выделено на выплату 3,6 тысячи дольщиков компенсаций. Размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах, но не может быть меньше суммы, уплаченной покупателем квартиры по договору долевого участия.
"В 2019 году заработал полноценный действующий механизм защиты и восстановления прав обманутых дольщиков. В кратчайшие сроки были приняты все решения и нормативные акты для запуска практической работы Фонда. По итогам трех Набсоветов, состоявшихся в 2019 году, будут восстановлены права более 16 тысяч дольщиков в 21 субъекте Российской Федерации - на эти цели решено направить порядка 31 млрд рублей", - отметил гендиректор фонда Олег Говорун.
В 2020 году планируется принять решения по восстановлению прав еще 40 тысяч дольщиков. В целом эту проблему предполагается решить к 2023 году.
Список застройщиков-банкротов, по которым третий Наблюдательный совет Фонда принял решение о целесообразности завершения строительства (31 дом):
•Краснодарский край - "ИСК РАС";
•Красноярский край - "Сибстройинвест";
•Ленинградская область - ЖСК "Город детства" - 6 корпус, ЖСК "Город детства" - 7 корпус, ЖСК "Город детства" - 10 корпус и ЖСК "Поляны";
•Пензенская область - ЖСК "Единый";
•Республика Татарстан - "Фирма Свей" и "Фон";
•Самарская область - ЖСК "Виктория" и "Сентябрь два";
•Саратовская область - ЖСК "Победитель" и ЖСК "Оптимист -2018";
•Тульская область - "СК Фаворит";
•Тамбовская область - ЖСК "Московская 30А"; • Челябинская область - ЖСК "Доватора, 46".
Список застройщиков-банкротов, по которым третий Наблюдательный совет Фонда принял решение о выплате компенсаций (92 дома):
•Брянская область - "Техномикс";
•Краснодарский край - "ССМУ Краснодар", "Серебряные пруды" и "ИСК РАС" ЖК "Дом Романовых";
•Нижегородская область - "Капстройинвест", "Экоград";
•Орловская область - "Регионстрой";
•Республика Башкортостан - "Базис";
•Самарская область - "ГК Базис";
•Саратовская область - ЖСК "Капитель-2002", "Строительные системы";
•Ставропольский край - "Базис строй";
•Ярославская область - "Руф Стайл Констракшн".