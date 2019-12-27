Егоров ушел с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров покидает свой пост. Как сообщает пресс-служба организации, он делает это по собственному желанию.

"Я принял решение покинуть должность руководителя ДСИ. Считаю, что ДСИ была проделана большая работа, и не все задуманное получилось реализовать. Уверен, что судейская реформа будет успешной, но мы сможем вывести наших арбитров на новый уровень. Хотел бы поблагодарить коллег за совместную работу и доверие", - сказал Егоров.

Президент РФС Александр Дюков поблагодарил Егорова за проделанную работу и отметил его активное участие в проводимой сейчас реформе в судействе. В частности, сообщается, что департамент судейства и инспектирования будет разделен на две части, у которых будут разные руководители.

Причину ухода Егорова со своего поста назвать нетрудно. В нынешнем сезоне в работе арбитров в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ сотни вопросов. В премьер-лиге такого количества неправильных решений не было никогда. На работу судей и Егорова жаловались как футболисты и тренеры, так и руководители клубов.