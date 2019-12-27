Эксперт: Запад совершил геноцид, Балканы стали частью эксперимента НАТО

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. При этом юристы, врачи и эксперты открыто называют действия Вашингтона и их марионеточных союзников - геноцидом и экоцидом. Корреспондент "Российской газеты" решил разобраться в сути выдвигаемых здесь НАТО обвинений и поговорил с одним из лидеров движения по сбору научных доказательств натовских злодеяний - нейрохирургом, заведующим отделением нейроонкологии клинического центра Сербии Даницей Груичич.

Каковы последствия натовских бомбардировок Республики Сербской и Сербии?

Даница Груичич: Следует учитывать то, что тщательное научное исследование последствий бомбардировок еще не было завершено. Данные, с которыми мы работаем, базируются на информации, собранной экспертами в различных областях в ходе агрессии, врачами во время лечения пациентов, и наблюдениях. Так, согласно последней информации, имеющееся у нас, в Сербии в 2018 году зафиксировано более 58000 пациентов, у которых диагностированы злокачественные образования, не наблюдавшиеся в 2017 году, и что еще хуже, это, вероятно, не окончательное число. Показателен и тот факт, что Сербия имеет в два с половиной раза больше детей, чем в среднем по Европе, страдающих от злокачественных образований. Вывод однозначен: что-то произошло на территории Сербии, чего не было на территории Европы. Единственный инцидент, который мог спровоцировать подобное распространение болезни, - это агрессия НАТО. Аналогичная ситуация и в Республике Сербской, однако из-за положения в 1995 году и последствий гражданской войны, которая обрушилась на Боснию, не было условий для проведения там более детального анализа. Но позвольте мне привести пример населенного пункта Хаджичи. Во время бомбардировки этого места там жили сербы, и его обстреливали ракетами с обедненным ураном. Проживавшие там сербы в короткие сроки получили огромные дозы радиации, перебрались в Братунац и его окрестности и в большом количестве умерли через несколько лет из-за преимущественно раковых заболеваний. Затем, после войны, бошняки переехали в этот район, получая меньшие дозы радиации в течение более длительного периода времени. Что происходит с бошняками, живущими в этом районе, лучше всего знают их врачи, которые, к сожалению, неохотно рассказывают об этом. По неофициальным данным, в настоящее время в этом регионе растет число лейкозов, особенно у детей.

Примечательно, что и албанцев в Косово и Метохии постигла такая же судьба. И это именно то, на чем мы основываем наши заключения, что это была региональная экологическая катастрофа, которая не выбирала нацию, религию или политические убеждения. Геноцид и преступные намерения НАТО отражаются в том, что они знали о том, что они делали, а наш регион и люди здесь использовались ими для проведения эксперимента. Сначала они отрицали использование боеприпасов с обедненным ураном, пока наша армия не нашла их. После этого я спрашиваю, насколько это безвредно, как утверждают их лоббисты, хотя понятно о какого рода боеприпасах идет речь. Конечно, это имеет значение, и они тоже об этом знают! Вот почему важно детально изучить последствия бомбардировок. В дополнение к росту числа раковых заболеваний мы зафиксировали и увеличение числа аутоиммунных заболеваний, бесплодия, пороков развития.

Кроме того, в 1999 году велась и химическая война против Сербии и Черногории, поскольку бомбардировкам подвергались электростанции, химическая и нефтяная промышленности вдали от Косово. При этом огромное количество токсичных и канцерогенных веществ попало в воздух, воду и почву. К сожалению, связь между экологической катастрофой того времени и воздействием на окружающую среду никогда системно не изучалась. И это должно быть обязательно сделано.

И все же, удалось ли зафиксировать связь между последствиями бомбардировок и ростом числа заболевших?

Даница Груичич: Нет другого логичного объяснения такому увеличению числа людей, страдающих не только от раковых заболеваний, но также и от аутоиммунных проблем, бесплодия и хромосомных аберраций. Это проявляется и у детей тех, кто подвергался бомбардировкам боеприпасами с обедненным ураном и воздействию химических ядов, тяжелых металлов, органических соединений, вызывающих изменения внутренних органов у человека. Напомню, что, согласно официальным данным Института общественного здравоохранения "Батут", в 2015 году число новых пациентов, у которых установлены злокачественные образования составило около 35 000. По неофициальной информации, полученной посредством интернет-платформы в Сербии, в 2018 году это число превысило 58 000. Но чтобы это стало научным фактом, необходимо проводить исследования, поддерживаемые государством. В них должны быть включены врачи, физики, химики, биологи, инженеры, молекулярные биологи, ветеринары. Когда все научные исследования при поддержке международных экспертов завершатся, а их результаты станут основой научной работы, это будет являться доказательной базой для того, чтобы государство могло предпринять следующие шаги. В частности, инициировать процессы и доказать всему миру, что лидеры НАТО, на всех тех, кто их не любит, ставят эксперименты, не думая о жертвах, в том числе и тех, которые появятся спустя десятилетия.

На Ваш взгляд, боятся ли в США и на Западе распространения истины о тех событиях?

Даница Груичич: Конечно, любой, кто был причастен к этим преступлениям и кто вовлечен в данную индустрию, заинтересован в том, чтобы скрыть это и оказать давление на любую подобную выдвигаемую инициативу. Это касается не только бомбардировок Сербии, напомню, что аналогичные агрессии неоднократно происходили и на Ближнем Востоке. И в каждом государстве, где они выполняли свои "гуманитарные миссии" и устанавливали "демократические режимы", оставались лишь опустошенные земли, толпы беженцев, больных и разрушенные дома. Я могу сказать точно о нашей инициативе то, что независимо от давления мы не сдадимся, завершим все необходимые экспертизы на территории Сербии и Республики Сербской. Превыше всего для нас - это люди в этом регионе и их здоровье.

Между тем НАТО - это организация из прошлого. Для ее нынешнего существования нет никаких объективных причин, кроме защиты интересов тех немногих людей, которые держат в своих руках большую часть мирового богатства, которым и этого не достаточно. НАТО не защищает интересы народов своих государств-членов. Наоборот, альянс работает против интересов своих граждан, постоянно провоцируя государства, которые не может контролировать (Россия, Китай, Индия). Провоцируя эти страны, лидеры НАТО опасно ведут мир к серьезному конфликту, совершенно без необходимости. Из-за идиотской пропаганды европейцы боятся, что им угрожает опасность с Востока, но они прекрасно знают: для этого нет никаких оснований, нет необходимости, и никому нет дела до оккупации Европы. При этом они не прочь устроить экологическую катастрофу в центре Европы. Вот вам и забота о гражданах. Мир, стабильность и сотрудничество между странами - это то, что нужно всем народам мира.

Эксперты говорят о том, что обедненный уран - это лишь вершина айсберга, поскольку в ходе натовских бомбардировок высвобождались и другие канцерогенные вещества, тем самым осуществлялся экоцид на поражаемых территориях?

Даница Груичич: Да, это так. При этом обедненный уран общепризнан только в качестве основной причины обозначенных выше проблем. Суть в том, что здесь произошла масштабная экологическая катастрофа. Такие города, как Крагуевац, Нови-Сад, Панчево и Бор были объявлены небезопасными для жизни после агрессии НАТО 1999 года, хотя там натовцы и не использовали боеприпасы с обедненным ураном. Причиной стали именно токсичные и канцерогенные химические соединения. Бомбардировка предприятия "Застава оружие" в Крагуеваце привела к том, что в результате разлились огромные количества полихлорированных дифенилов, чрезвычайно ядовитых и канцерогенных, которые затем попали в реку Лепеница. При бомбардировке же завода "Петрохимия" в Панчево вытекло 5 тонн ртути, и это самое токсичное соединение попало в Дунай. Огромные количества диоксинов и других органических токсичных соединений оказались в воздухе после бомбардировки нефтеперерабатывающего завода. Натовцы точно знали, что делают, что бомбили, зачем бомбили. Им нужен был целый регион в качестве эксперимента. К сожалению, до сих пор никто не был привлечен к ответственности за это злостное хорошо продуманное заранее преступление. Мы настаиваем на расследовании последствий агрессии НАТО на Союзную Республику Югославию в 1999 году, базируясь на чисто научном изучении всех деталей, установлении причинно-следственной связей, и в конечном итоге истины. Мы не сдадимся!!!

Хронология преступлений НАТО

С 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной Боснии и Герцеговины была проведена первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила", в ходе которой натовской авиацией проводились бомбардировки позиций местных сербов. Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов и сброшено около 1000 авиабомб, применены 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

Бомбардировки Союзной Республики Югославия силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название "Союзная сила", а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохия и якобы проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты в Белграде, Приштине, Ужице, Нови-Саде, Крагуеваце, Панчево, Подгорице, было совершено 35 тысяч боевых авиавылетов, в которых было задействовано около 1000 самолетов и вертолетов, сброшено 79000 тонн взрывчатки (в том числе 156 контейнеров с 37440 кассетными бомбами, запрещенными международным правом).

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2500 человек, еще около 10 тысяч людей были серьезно ранены, без вести пропали больше 820 человек, большинство из которых - сербы. Материальный ущерб государству составил 29,6 миллиарда долларов.

На Балканах не прекращаются расследования и дискуссии о преступлениях Североатлантического альянса в регионе в 90-х годах прошлого столетия. Но если раньше этим занимались, в основном, сербские эксперты, то сейчас публикуются серьезные материалы косовских СМИ и аналитиков, поднимающие вопрос о правомерности действий НАТО в ходе конфликта. Так, по данным косоваров, в 25 километрах от Скопье натовская авиация сбросила 10 тонн запрещенных боеприпасов с обедненным ураном, что является причиной раковых заболеваний и преждевременных смертей албанцев в Македонии и Косово по сей день. Местные экологические организации мгновенно забили тревогу, призывая к ответу виновных в произошедшем и "очистке" территории. Приштинская "Газета Экспресс" даже опубликовала карту зараженных территорий. Согласно ей, наибольшее радиоактивное загрязнение почвы наблюдается в районах Македонии и самопровозглашенного Косово: Шар Планина, Дервенска Клисура и Качаник.