Эммануил Виторган отмечает 80-летие

Накануне дня рождения народный артист России Эммануил Виторган дал пресс-конференцию, где рассказал, что мечтает еще об одном сыне (у Виторгана уже есть взрослый, 47-летний Максим, и три дочери, причем двум младшим - один и два года)... А заодно жестко высказался по поводу мата в кино, повседневной жизни и на сцене, сообщив, что "знает матные слова, но никогда их не употребляет". Очевидно, что поводом для такого жесткого высказывания послужил его визит на концерт группы "Ленинград" (куда мэтра пригласил бывший мэр Риги Нил Ушаков)… В свои 80 лет Эммануил Гедеонович снова влюблен, энергичен, полон сил и смотрит на жизнь позитивно и с иронией!

Нынешний год для Эммануила Виторгана получился очень насыщенным: 28 августа у него родилась младшая дочь Клара, он пережил развод сына Максима с Ксенией Собчак, продолжает заниматься делами своего КУЛЬТурного центра Эммунуила Виторгана, где играет в двух спектаклях, пусть и нерегулярно, зато себе и зрителям в радость. А в апреле на экраны вышел очередной фильм с участием Виторгана - "На Париж" режиссера Сергея Саркисова. Приключенческая военная история о последних днях Великой Отечественной войны, где он сыграл русского генерала.

Роль для него вполне привычная: благодаря элегантности, эффектной внешности, импозантности и высокому росту (190 сантиметров, выше чем у других звезд!) Виторган часто играл дворян, притягательных для женщин циничных и чуть порочных красавцев, адвокатов, офицеров с сильной волей и своенравным характером (подполковника в "Тревожном воскресенье", полковников в "Черной розе" и "Верю не верю" и снова генералов - в "Конце света с последующим симпозиумом", "Братанах", даже генерала ЦРУ в комедии "На Дерибасовской хорошая погода, на Брайтон-Бич опять идут дожди"…).

Кто-то после этих фильмов в него снова влюблялся, кто-то извлекал важные житейские уроки. Но даже в не главных, а эпизодических ролях Виторган обязательно запоминался зрителям. "Очень яркий типаж!" - обычно говорят про таких актеров режиссеры.

И еще одна очень завидная черта Виторгана: он, кажется, никогда не боялся рисковать, если роль ему нравилась! Например, в 2001 году, когда театр "Квартет И" еще мало кто знал, актер согласился на предложение молодых коллег и сыграл в их первом спектакле "День Радио" владельца радиостанции. Многие же догадывались на кого при этом была сделана пародия? "Квартет И" же начинали со скетчей на "Нашем радио"…А еще Виторган озвучивал компьютерную игру, потому что ему это было интересно. И мультфильмы!

Может быть, и в этом тоже - в разнообразии дел и творческой неугомонности - секрет счастья его насыщенной, увлекательной и столь не скучной на события жизни?

С днем рождения, Эммануил Гедеонович!