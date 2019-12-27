Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры

Накануне первого из трех поединков прощального тура российский боец ММА Федор Емельяненко пока не решил, будет ли он завершать карьеру после этого или нет. "Последний император" проведет 29 декабря в Японии бой против американца Куинтона Джексона. Накануне он дал пресс-конференцию.
Общаясь с журналистами Федор Емельяненко признался, что пока не знает, что будет с его карьерой после трех боев. "Конкретики пока нет. Все будет зависеть от моего самочувствия и от Bellator", - цитирует бойца ТАСС.
По словам россиянина, на данный момент он не уступает более молодым соперникам.
"Возраст дает о себе знать, но молодежи пока не уступаю", - сказал 43-летний Емельяненко на счету которого 41 бой в ММА, в которых он одержал 35 побед и потерпел шесть поражений.