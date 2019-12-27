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27.12.2019 07:48
Рубрика: Спорт

Федор Емельяненко пока не принял решение о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Российский боец смешанных стилей Федор Емельяненко заявил, что пока не решил, завершит ли он карьеру после трех предстоящих поединков.
Федор Емельяненко. Фото: ТАСС Федор Емельяненко. Фото: ТАСС
Федор Емельяненко. Фото: ТАСС

Накануне первого из трех поединков прощального тура российский боец ММА Федор Емельяненко пока не решил, будет ли он завершать карьеру после этого или нет. "Последний император" проведет 29 декабря в Японии бой против американца Куинтона Джексона. Накануне он дал пресс-конференцию.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Общаясь с журналистами Федор Емельяненко признался, что пока не знает, что будет с его карьерой после трех боев. "Конкретики пока нет. Все будет зависеть от моего самочувствия и от Bellator", - цитирует бойца ТАСС.

По словам россиянина, на данный момент он не уступает более молодым соперникам.

"Возраст дает о себе знать, но молодежи пока не уступаю", - сказал 43-летний Емельяненко на счету которого 41 бой в ММА, в которых он одержал 35 побед и потерпел шесть поражений.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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