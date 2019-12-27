Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия

Новости

ЦБ попросил банки сообщать клиентам о блокировке счетов налоговиками 12:42
Владимир Путин подарил щенка лабрадора девочке из Обнинска 12:42
Южная Корея заинтересовалась российско-китайским предложением по КНДР 12:35
Путин поздравил Виторгана с юбилеем 12:27
В Самаре таксист помог пассажирке родить в машине 12:25
Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане 12:17
Матвиенко выразила соболезнования в связи с крушением самолета в Казахстане 12:14
На Тверском бульваре открылась фотовыставка "Огни Москвы" 12:10
Белорусские нефтяники сообщили о рекордной проходке за всю историю бурения 12:09
РПЦ изменила правила крещения детей 12:09
В Йошкар-Оле на маршруте сгорел автобус 12:06
Стали известны характеристики российской подлодки пятого поколения 12:05
В Челябинске начались тестовые испытания свердловского трамвая 12:00
Путин направил соболезнования в связи с авиакатастрофой под Алма-Атой 11:59
Псковские археологи нашли в центре города старинный горшок 11:55
В аэропорту Платов экстренно сел самолет Багдад - Минск 11:53
Борис Джонсон планирует вывести госучреждения из Лондона 11:53
Захоронение рабов нашли на поле для гольфа в США 11:52
Новак: Нужно постепенно принимать решение о выходе из сделки ОПЕК+ 11:42
Водитель перевернувшегося под Липецком автобуса задержан 11:36
Фрегат "Адмирал Макаров" вернулся в Севастополь из Средиземного моря 11:30
Петербург стал лидером страны по стоимости зимних развлечений 11:25
Дочь Брюса Ли намерена отсудить у китайской сети фастфуда 30 миллионов 11:20
Среднегодовой размер страховой пенсии вырос до 15,5 тысячи рублей 11:18
В Великом Новгороде покажут считавшиеся утерянными древние фрески 11:16
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 12:02
Рубрика: Экономика

Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия

Текст: Екатерина Ясакова
Первое место в рейтинге десяти самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии Forbes занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
Леонид Михельсон - глава "Новатэка" Фото: Михаил Метцель/ТАСС Леонид Михельсон - глава "Новатэка" Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Леонид Михельсон - глава "Новатэка" Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Как отмечает издание, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года до 27 миллиардов долларов в 2019 году.

Фото: Charles Sykes/Invision/AP, File
Forbes назвал самых высокооплачиваемых писателей года

На втором месте расположился владелец долей в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. За 10 лет его состояние увеличилось на 20,8 миллиарда долларов до 22,7 млрд долларов в 2019 году. "Бронзу" получил совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого к концу текущего года составило 23,8 миллиарда долларов (рост состояния за 10 лет составил 13,5 миллиарда долларов).

Далее в рейтинге идёт президент Лукойла Вагит Алекперов, чьё состояние выросло на 13,2 миллиарда долларов - до 23,8 миллиарда долларов на конец 2019 года. На пятом месте - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов - прирост богатства за 10 лет составил 10,3 млрд долларов. Сейчас он располагает состоянием в 20,2 миллиарда долларов.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Также в рейтинг вошли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, главный акционер USM Holdings Алишер Усманов, бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Замкнул десятку миллиардеров гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

По оценке издания, все перечисленные миллиардеры смогли увеличить свои состояния на 111 миллиардов долларов.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

Главное сегодня

Обнародован список выживших в авиакатастрофе в Казахстане
В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
РПЦ изменила правила крещения детей
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет
Генерала Махмута Гареева похоронят на военном кладбище в Мытищах