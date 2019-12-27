Forbes назвал самых успешных миллиардеров десятилетия

Первое место в рейтинге десяти самых успешных миллиардеров в уходящем десятилетии по версии Forbes занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

Как отмечает издание, состояние Михельсона выросло на 22,6 миллиарда долларов с 2010 года до 27 миллиардов долларов в 2019 году.

На втором месте расположился владелец долей в "Новатэке" и "Сибуре" Геннадий Тимченко. За 10 лет его состояние увеличилось на 20,8 миллиарда долларов до 22,7 млрд долларов в 2019 году. "Бронзу" получил совладелец "Норникеля" Владимир Потанин, состояние которого к концу текущего года составило 23,8 миллиарда долларов (рост состояния за 10 лет составил 13,5 миллиарда долларов).

Далее в рейтинге идёт президент Лукойла Вагит Алекперов, чьё состояние выросло на 13,2 миллиарда долларов - до 23,8 миллиарда долларов на конец 2019 года. На пятом месте - основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов - прирост богатства за 10 лет составил 10,3 млрд долларов. Сейчас он располагает состоянием в 20,2 миллиарда долларов.

Также в рейтинг вошли бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко, основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, главный акционер USM Holdings Алишер Усманов, бенефициар Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Замкнул десятку миллиардеров гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын.

По оценке издания, все перечисленные миллиардеры смогли увеличить свои состояния на 111 миллиардов долларов.