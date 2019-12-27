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27.12.2019 14:00
Рубрика: Общество

Гастроэнтеролог рассказала, как снизить вредность салата оливье

Текст: Руслан Мельников
Специалисты предупреждают любителей салата оливье о том, что налегать на это блюдо не стоит. Из-за наличия в нем майонеза, оливье считается высококалорийной пищей.
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Как сообщила диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц, такой салат не нужно есть тем, кто страдает от ожирения, сахарного диабета второго типа и имеет повышенный уровень холестерина. При этом эксперт дает советы о том, как приготовить менее вредный салат оливье.

Фото: iStock
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В частности, рекомендуется вместо майонеза использовать йогурт. Это позволит в разы снизить жирность оливье. Также можно заменить колбасу мясом птицы или говядиной и уменьшить количество картошки. А тем, кто страдает от отеков, лучше нарезать в салат малосольные огурцы вместо соленых.

Но даже "облегченный" оливье все равно будет довольно калорийной пищей, которой нужно время для переваривания. Поэтому злоупотреблять таким салатом в новогодние праздники не стоит.

"Помните, что все хорошо в меру. Не забывайте, что Новый год - это всего один день, ну максимум два, а не 14 дней, в течение которых нужно есть салаты с майонезом", - отмечает Маргарит Куц. Также специалист не рекомендует есть оливье на ночь, чтобы не перегружать пищеварительную систему, передает aif.ru.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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