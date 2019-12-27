"Газпром" выплатил "Нафтогазу" 2,9 млрд долларов по решению суда

О выплате этой суммы было оговорено заранее, когда был подписан протокол договора о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

"С целью выполнения договоренностей, достигнутых в Минске 20 декабря, "Газпром" осуществил выплату 2,9 млрд долларов "Нафтогазу Украины" в соответствии с решением Арбитражного института ТПП Стокгольма в срок, предусмотренный протоколом от 20 декабря", - уточнил представитель российской компании.

Подписание договора о транзите российского газа в Европу через Украину ожидается до конца этого года. Договор планируется заключить сроком на пять лет, в течение которых Россия прокачает через Украину не менее 225 миллиардов кубометров газа. В 2020 году - 65 миллиардов кубометров, в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров в год.

При этом стороны откажутся от взаимных претензий по действующим контрактам и отзовут арбитражные и судебные иски, по которым нет окончательных решений. Кроме того "Газпром" и правительство Украины подпишут мировое соглашение о снятии претензии к компании со стороны Антимонопольного комитета Украины.