Где отдыхали россияне в 2019 году

Самыми популярными направлениями для отдыха россиян в 2019 году стали Крым, Сочи и другие курорты Краснодарского края на внутреннем рынке и Турция, Италия, Юго-Восточная Азия - на выездном, рассказали "РГ" руководители туристских отраслевых объединений.

"В 2019 году Крым принял 7 миллионов отдыхающих. Краснодарский край в целом - 16 миллионов, Москва - 22 миллиона, но это вместе с деловыми, спортивными и прочими туристами. Санкт-Петербург посетили около 9 миллионов туристов. В целом рост внутреннего туризма составил 10 процентов по отношению к 2018 году", - рассказал "РГ" вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. Он добавил, что Крым лидирует по динамике, а курорты Краснодарского края - по количеству отдохнувших.

Также хорошую прибавку, по данным РСТ, дали Кавминводы и Алтай, принявшие по 2 миллиона туристов.

В тройке лидеров выездного туризма - Турция. Затем идут европейские страны, прежде всего, Италия. "Греция немного сдала позиции. В "тройку" я бы поставил Китай, но это за счет приграничного обмена", - отметил Юрий Барзыкин. По его словам, были востребованы другие европейские страны, а также Таинланд, Кипр, ОАЭ, Тунис.

"В целом по выездному туризму видим прирост. По официальной статистике порядка 7 процентов. Если судить по разным туристическим направлениям, то от 5 до 20 процентов, в зависимости от рынка", - рассказала в свою очередь на пресс-конференции по итогам года исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По итогам 2019 года Турцию посетит более 6 миллионов россиян, в основном это организованные туристы, путешествующие через туроператоров. Кстати, по словам Майи Ломидзе, Турция стала в уходящем году круглогодичным направлением. "Произошло расширение ассортимента. Есть экскурсионные поездки на Новый год и на межсезонье на базе чартерной перевозки в Стамбул, и чартеры практически все заполнены", - сообщила эксперт.

Италию, по данным АТОР, посетили более одного миллиона россиян, далее следуют Испания и Греция. Интересно, что Италия в 2019 году стала лидером по динамике прироста - плюс 18 процентов по сравнению с прошлым годом. Спрос на Турцию вырос на 15 процентов, уточнила директор АТОР.

Говоря о новогодних каникулах, Майя Ломидзе отметила, что средняя стоимость зарубежного тура составила 70-75 тысяч рублей на человека на основных популярных направлениях. При этом в Турции новогодний отдых обойдется в 25-30 тысяч рублей, в Доминикане или Шри-Ланке - от 90 тысяч.

По данным турагентств, в которые обратился обозреватель "РГ", тур, включающий перелет и десятидневное проживание по системе "все включено" в 4-звездочном отеле Турции в первой декаде января 2020 года продается в среднем за 120-140 тысяч рублей на двоих с вылетом из Москвы. Зимние пляжные направления типа Таиланда, Вьетнама, Доминиканы, Кубы стартуют от 220 тысяч.

Самый дешевый новогодний тур в Сочи на двоих можно купить за 50 тысяч рублей. Он включает перелет и проживание в 2-звездочной гостинице без завтраков.

В целом в АТОР считают уходящий год "хорошим" для российской туриндустрии. Отрасль обошлась без потрясений, и завершается год заметным ростом продаж туров практически на всех направлениях.

Банкротство британского холдинга "Thomas Cook" не повлияло на российских туристов. Одной из главных причин неудачи, постигшей старейший туристический холдинг мира, российский эксперт назвала "консервативный подход к современным бизнес-решениям". "Для наших туроператоров это вызов, потому что надо меняться, диверсифицироваться, вводить технологии, работать по-другому, так как современный потребитель тоже меняется", - резюмировала Майя Ломидзе.