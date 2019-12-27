Германия не будет предоставлять военную помощь Украине

Правительство ФРГ отказало Киеву в предоставлении военной помощи. Как заявил в интервью немецкому порталу RND глава МИД Украины Вадим Пристайко, соответствующая просьба властей Незалежной не нашла понимания в Германии.

"Наша просьба о военной помощи, к сожалению, была отклонена. Надеюсь, что в перспективе Берлин пересмотрит эту позицию и все же решит усилить обороноспособность Украины", - сказал Пристайко. По его словам, "речь идет о нашем выживании как нации".

При этом украинский министр поблагодарил немецкое правительство за предоставленную финансовую помощь и политическую поддержку.

По самым скромным подсчетам, с 2014 года общий объем оказанной станами Запада военной помощи Украине превысил 2 млрд долларов.