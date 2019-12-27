Группа китайских и зарубежных ученых открыла новый вид динозавра в провинции Хэбэй.

Он получил название Xunmenglong yingliangis. Это был маленький, размером с петуха, плотоядный динозавр, который жил во время раннего мелового периода. Син Лида, доцент Китайского университета геологических наук в Пекине и лидер группы, говорит, что, хотя окаменелость неполная, ученые предполагают, что динозавр был около 60 сантиметров в длину, имел длинную и гибкую шею и легкий череп. По словам Сина, динозавр был очень свиреп и имел маленькие, но острые зубы с изогнутыми краями.