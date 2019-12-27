Постановление главы Республики Хакасия - председателя правительства Республики Хакасия от 12 декабря 2019 года № 95-ПП "О переносе выходного дня в 2019 году"

Постановляю:

1. Перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия, государственных гражданских служащих Республики Хакасия, замещающих должности гражданской службы в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия и в Администрации Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики Хакасия, работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Хакасия, в исполнительных органах государственной власти Республики Хакасия, работников республиканских государственных учреждений, государственных предприятий, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и иных организаций, учредителями которых выступают исполнительные органы государственной власти Республики Хакасия.

2. Рекомендовать иным государственным органам Республики Хакасия (кроме указанных в пункте 1 настоящего постановления) и органам местного самоуправления муниципальных образований Республики Хакасия перенести выходной день - субботу 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности Республики Хакасия, должности государственной гражданской службы Республики Хакасия (кроме указанных в пункте 1 настоящего постановления), муниципальные должности, муниципальных служащих, иных работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, находящихся в ведении органов местного самоуправления Республики Хакасия и иных организаций, учредителями которых выступают органы местного самоуправления Республики Хакасия.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.

Глава Республики Хакасия - Председатель Правительства Республики Хакасия В.Коновалов



