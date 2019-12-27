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27.12.2019 12:35
Рубрика: В мире

Южная Корея заинтересовалась российско-китайским предложением по КНДР

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

В правительстве Южной Кореи подчеркнули важность дипломатических усилий по урегулированию проблемы КНДР, заявив о необходимости "промежуточного соглашения" между Вашингтоном и Пхеньяном с целью движения к взаимоприемлемому компромиссу. Соответствующее заявление сделал министр объединения Республики Корея (РК) Ким Ён Чхоль, который также отметил, что в Сеуле с большим вниманием отнеслись к недавнему совместному российско-китайскому предложению по северокорейской проблематике.

Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
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Напомним, что Ким Чен Ын ранее выдвинул США ультиматум, потребовав от Вашингтона до конца 2019 г. сменить свой подход к переговорам и предложить что-то, что учитывало бы интересы и КНДР. После этого Пхеньян неоднократно напомнил Вашингтону о словах Кима, намекнув, что в противном случае КНДР может пойти на обострение ситуации.

"Названный Северной Кореей срок истекает, а потому сильно растет вероятность дестабилизации ситуации на Корейском полуострове. Заинтересованные страны разделяют тезис о необходимости сдержанности и прилагают различные дипломатические усилия… В целях предотвращения развития ситуации по худшему сценарию и для сохранения поступательного движения переговорного процесса, как мне кажется, необходима мудрость в виде заключения какого-то промежуточного соглашения. Оно бы позволило продолжать движение в верном направлении, став своего рода мостом к окончательным договоренностям", - заявил министр объединения РК Ким Ён Чхоль, беседуя с журналистами. Чиновник неоднократно призвал все стороны к сдержанности и напомнил о необходимости придерживаться средств дипломатии.

Южнокорейский министр также вспомнил о выдвинутом 16 декабря Россией и Китаем совместном проекте резолюции ООН по КНДР, где предусматривалось некоторое смягчение международных санкций против Пхеньяна и возобновление переговорного процесса. "Наше правительство с большим вниманием изучает внесенный на рассмотрение СБ ООН российско-китайский проект резолюции… Необходимо вести активные поиски различных креативных вариантов решения проблемы", - сказал Ким.

На условиях анонимности представители минобъединения РК были более прямы в своих высказываниях. "Мне жаль, что пока все застопорилось. Предложение РФ и КНР - хороший вариант, который готовы поддержать многие южнокорейские ведомства и структуры. Это дает шанс нам оживить сотрудничество с КНДР и в целом отойти от опасности скатывания в ту ситуацию, которая была на полуострове в 2016-2017 гг. Но, как вы прекрасно знаете, у нас есть свои обязательства перед США, а потому приходится это учитывать и надеяться, что американо-северокорейский диалог возобновится и в итоге позволит активизировать межкорейские связи", - пояснил сотрудник ведомства, попросив не называть своего имени.

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США же ранее заявили, что пока преждевременно обсуждать смягчение санкций в отношении КНДР. Правительство Южной Кореи несмотря на союзнические отношения с Вашингтоном более активно настроено в плане развития контактов и сотрудничества с Пхеньяном.

Насколько известно "РГ", южнокорейцев особенно заинтересовали предложения РФ и КНР по развитию проектов, связанных с железнодорожной и автомобильной инфраструктурой КНДР. Сеул уже провел исследования состояния железных и шоссейных дорог Северной Кореи и намерен продолжать сотрудничество в этих сферах с КНДР, но этому мешают нынешние санкции ООН, а также позиция США, которые не хотят смягчать ограничения в отношении Пхеньяна.

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