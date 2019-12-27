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Рубрика: В мире

Как Республика Сербская популяризует русский язык

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)

Студентка четвертого курса Университета Восточного Сараево Йована Чиркович завоевала высшую награду на Международной олимпиаде по русскому языку как иностранному, которая проводилась Санкт-Петербургским государственным университетом. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал декан философского факультета, профессор Драга Мастилович, отметивший, что этот результат является лучшим подтверждением правильности проводимой вузом работы по возвращению достойного места русскому языку в Республике Сербской и Боснии и Герцеговине.

"Мы стараемся восстановить связи между двумя ветвями одного народа - русского и сербского, которые когда-то в истории разошлись своими путями, но при этом ни одни, ни другие никогда не теряли ощущение принадлежности к одному целому, что базируется на вере, генетическом коде, исторических вызовах и единой судьбе", - указал он.

Фото: Александр Борисов
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Следует также напомнить, что благодаря усилиям профессора Драги Мастиловича и Русской гуманитарной миссии (РГМ) при Университете Восточного Сараево был открыт Центр русского языка. "Данный Центр позволит нашим студентам не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России, - поделился с корреспондентом "РГ" своими впечатлениями декан. - В этом контексте помощь, которую наш университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии, является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ".

Между тем Русская гуманитарная миссия продолжает успешно реализовывать проекты в Боснии и Герцеговине, направленные на сохранение традиций изучения русского языка и его популяризацию, укрепление единства русского и сербского народов. Так, по словам руководителя представительства РГМ на Балканах Михаила Бондаря, 3 декабря в Баня-Луке состоялось торжественное открытие реконструированного при поддержке РГМ здания учреждения дошкольного образования "Колибри", где были проведены ремонтные работы помещений детского сада и организовано оснащение объекта современным мультимедийным оборудованием. Кроме того, на базе ведущих вузов в Сараево, Восточном Сараево и Мостаре в ноябре с большим успехом прошли мастер-классы на тему "Некоторые особенности преподавания русского языка как иностранного: теория, практика, актуальные тенденции".

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