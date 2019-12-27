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Рубрика: Общество

Шанс для домохозяек

Матери, посвятившие себя детям, открывают новые возможности для самореализации
Текст: Чжоу Вэньтин
Российская газета - Спецвыпуск № 294(8052)
Чэнь Ин, домохозяйка, недавно решила прийти в одно издательство, чтобы показать свой альбом с рисунками, сделанными пером и тушью, на которых она запечатлела мужа и сына, пока мальчик рос.
Хэ Юньи из Дунгуани, провинция Гуандун, решила сама присматривать за своими детьми. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY Хэ Юньи из Дунгуани, провинция Гуандун, решила сама присматривать за своими детьми. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY
Хэ Юньи из Дунгуани, провинция Гуандун, решила сама присматривать за своими детьми. Фото: Предоставлено для CHINA DAILY

Чэнь, сыну которой сейчас 18 лет, сказала, что ее вдохновили друзья, которые часто говорили ей, что были тронуты душевными сценами семейной жизни. "Жизнь матери, которая проводила полный рабочий день дома с ребенком, вдохновила меня на рисование", - сказала Чэнь. В течение семи лет она не работала, в то время как ранее была руководителем проекта в компании, занимающейся электронными коммуникациями в Пекине и Чикаго.

Сегодня многие женщины, имеющие хорошее образование и добившиеся ранее немалых карьерных успехов, все еще стремятся реализовать свой талант и потенциал в дополнение к заботе о своих семьях.

"Матери, занятые только детьми в Китае, достигли стадии, когда они изучают новые ценности с помощью различных средств и не обязательно возвращаются к своей первоначальной карьере", - говорит Тао Тай, обозреватель, работающая неполный рабочий день, которая последние несколько лет сосредоточилась на изучении этой проблемы.

Фото: China News Agency
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Тао, автор пьесы о неработающих матерях, премьера которой состоялась в Шанхае в октябре, сказала, что многие из этих женщин ищут новые способы улучшить себя, продолжить обучение и активно участвовать в жизни общества. Некоторые предпочитают продолжать развиваться в своей профессиональной области, другие преподают йогу или занимаются благотворительностью.

По сюжету в пьесе Тао четверо матерей сидят дома и рассказывают о своей нестабильной финансовой ситуации, отсутствии общения с другими людьми и озабоченности трудностью возвращения на работу после того, как их дети вырастут.

Эксперты по брачно-семейным отношениям заявили, что они заметили рост числа неработающих мам в городах. Но они считают, что это по-прежнему "роскошь". Эта группа относительно невелика по разным причинам. Например, это зависит от того, может ли доход мужа покрывать расходы на домашнее хозяйство или то, может ли пара одновременно продвигаться по карьерной лестнице и уважать успехи, которые достигает каждый из них.

Чэнь сказала, что ее жизнь как матери, сидящей дома, еще более загружена, чем когда она работала на полную ставку. Помимо ежедневных обязанностей она никогда не пропускала ни одного занятия своего сына по фехтованию, уроки игры на скрипке и альте или летние лагеря. Она была энтузиастом искусства с самого детства, и все эти занятия давали ей материал для ее рисунков.

Несмотря на то, что она была "штатной" матерью, ей все же удавалось найти время на то, чтобы посещать занятия в Центральной академии художеств в Пекине в течение двух лет, рисовать обложку книги и переводить книгу об истории современного западного искусства с английского на китайский вместе с двумя друзьями. Она также активно участвовала в школьных мероприятиях своего сына.

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В конце 1980-х годов Чэнь, студентка элитного вуза, изучала физику в Университете науки и техники Китая в городе Хэфэй, провинция Аньхой, и много лет работала в США со своим мужем, прежде чем обосноваться в Пекине в 2011 году.

По ее словам, вначале она была озадачена своим местом в обществе, когда стала сидящей дома матерью. Однажды она пошла в банк, чтобы подать заявку на новую карточку, и когда заполняла форму, написала в графе "род деятельности" "домохозяйка", а клерк изменил это на "безработная". "Теперь я называю себя консультантом по искусству", - говорит Чэнь.

Другая мать, сидящая дома в Пекине, которая представилась как Юй, сказала, что в последние годы она пыталась участвовать в различных социальных активностях, включая работу в качестве добровольца в музее в Пекине и в качестве помощника в финской школе в Пекине. И она, и ее муж работали в Финляндии несколько лет.

Юй, которая родила второго ребенка девять лет назад, сказала, что такие активности позволили ей оставаться на связи со своим окружением и избежать страха, который испытывают большинство оставшихся дома матерей, будучи исключенными из общества.

Чэнь Июнь, исследователь брачно-семейных отношений в Академии общественных наук Китая, предлагает, чтобы до вступления в брак пары обсуждали, станет ли жена матерью, которая будет сидеть дома с детьми, а также настаивает на том, что такое решение должно приниматься на основе адекватного взаимного доверия и поддержки.

Фото: iStock
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Матери говорят, что отношение мужа играет ключевую роль в том, может ли жена по-настоящему быть довольна своей новой ролью.

Чжан Сун, чья жена была матерью-домохозяйкой в Шанхае в течение шести лет с момента рождения их сына, сказал, что это было их совместным решением - отказаться супруге от работы в банке, чтобы побыть с их сыном настолько долго, насколько это возможно.

"Я полностью ценю ее усердие и преданность нашему дому, - сказал 37-летний Чжан. - Я не хочу, чтобы она чувствовала себя неуверенно, потому что у нее больше нет дохода. Мне потребовалось три года, чтобы подготовиться и начать свой бизнес, в то время как она платила по счетам. Так работает семья".

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