Указ губернатора Калининградской области от 16 декабря 2019 года № 106 "О переносе выходного дня в 2019 году"

В соответствии со статьями 5, 8 Трудового кодекса Российской Федерации, подпунктом 1 пункта 1, пунктом 3 статьи 3-2 Закона Калининградской области от 28 июня 2005 года № 609 "О государственной гражданской службе Калининградской области" постановляю:

1. Перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник 31 декабря 2019 года для лиц, замещающих государственные должности Калининградской области в Правительстве Калининградской области, для государственных гражданских служащих Калининградской области, замещающих должности в аппарате Правительства Калининградской области и в исполнительных органах государственной власти Калининградской области, а также для лиц, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Калининградской области, предусмотренные штатными расписаниями аппарата Правительства Калининградской области и исполнительных органов государственной власти Калининградской области.

2. Рекомендовать органам государственной власти Калининградской области и иным государственным органам Калининградской области, не указанным в пункте 1 настоящего Указа, органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области, а также организациям, подведомственным Правительству Калининградской области и исполнительным органам государственной власти Калининградской области, перенести выходной день с субботы 28 декабря 2019 года на вторник ЗI декабря 2019 года.

3. Указ вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов