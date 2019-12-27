Китайский луноход "Юйту-2" проехал более 345 метров по обратной стороне Луны, чтобы провести изучение ранее неисследованного ландшафта.

Посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход завершили свою работу на 12-й лунный день и перешли в спящий режим на время лунной ночи, сообщили 4 декабря в Центре по исследованию Луны и космическим программам Национального космического управления КНР. Из-за сложной геологической обстановки на обратной стороне Луны китайские космические инженеры тщательно спланировали маршруты движения лунохода, чтобы обеспечить его безопасность.