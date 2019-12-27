Коллеги вспоминают Галину Волчек

Каждая ее репетиция была мастер-классом.

Авангард Леонтьев, народный артист РФ:

Нюру-хлеборезку, свою первую роль в "Современнике", Галина Борисовна сыграла еще до того, как группа актеров, в которую она входила, стала театром. Уже в театре Олег Ефремов, разглядев ее таланты, стал привлекать Волчек к совместным постановкам. На афише это писалось так: "постановка О. Ефремова, режиссер - Г. Волчек".

В 63-м я еще школьником попал уже на ее собственную постановку "Двое на качелях" с Татьяной Лавровой и Михаилом Казаковым в главных ролях - он произвел на меня громадное впечатление. Потом в героях этого спектакля побывали разные актеры, и чувствовалось, насколько режиссер чуток к актерам, к проблематике игры.

Работа Волчек как режиссера в " Современнике" была работой, прежде всего, с актером, выстраиванием его роли. И роли в ее спектаклях были просто филигранно выточены. Я 36 лет проработал в этом театре и хочу сказать, что в умении выбить из актера искру, сделать так, чтобы в роль вошла сама жизнь исполнителя, его личный опыт, личные нервы, его страсть, Волчек превосходила многих. А не уступала никому. Каждая ее репетиция была мастер-классом, интересным, увлекательным, у нее можно было бесконечно учиться. И мы учились и учились.

Жаль, что Галина Борисовна полностью не раскрылась как актриса. Например, не сыграла Вассу Железнову в пьесе Горького, роль, просто созданную для нее, для ее мощных актерских возможностей, для ее темперамента, силы личности. Но я все равно считаю творческую судьбу Волчек счастливой. Театр был ее домом, предметом ее размышлений, ежедневных и ежечасных. Несмотря на болезнь, она силой воли сохранила себя до окончания трехлетнего ремонта "Современника", дождалась возвращения театра на Чистые пруды. Ей очень хотелось оставить театр боеспособным. Так и получилось.

Александр Филиппенко, народный артист РФ:

С самого рождения "Современника" она была ему без остатка предана. И была заражена абсолютно современниковским "микробом": делать все на сто процентов, всегда говорить что-то новое. И всегда у нее была своя позиция, пусть резко никогда не высказываемая, но твердая, стальная, не колеблемая, как у всякого настоящего руководителя. "Возможен ли в театре авторитаризм?" - спросили у одного режиссера. "Нет, - ответил тот. - Только диктатура". Всегда кто-то один должен быть у штурвала, тот, которому надо доверять, и все. Вот Галя была таким диктатором, которому можно было доверять.

Евгения Симонова, народная артистка РФ:

У меня с Галиной Борисовной своя биография отношений. Лет 30 назад я решалась, но не решилась уйти из Театра Маяковского в "Современник", но наш с ней разговор тогда мне очень запомнился. Я всегда была поклонницей ее как актрисы и режиссера, а тогда ощутила ее 100%-ное обаяние, сразу чувствовала себя с ней свободно как с человеком, которому можно довериться.

А через несколько лет Волчек пригласила меня в современниковский спектакль Евгения Арье "Враги. История любви". Потом я ввелась в "Пять вечеров". Галина Борисовна приходила на репетиции и прогоны, смотрела, что-то говорила и представлялась человеком одновременно волевым и очень строгим, но при этом матерински заботящийся о тебе и верящий в тебя. Абсолютизм, лидерство, без которого на режиссерском посту никуда, сочетался в ней с душевностью, человечностью. И ты чувствовал, что можешь больше, чем мог раньше, чем можешь сейчас, что ты готов просто взлететь! И мы взлетали.